Coronavirus in Mannheim und Deutschland

Region Rhein-Neckar.Coronavirus in Mannheim und der Region - das Wichtigste des Tages in Kürze

+++ 19. März 2020

In Deutschland sind bislang mehr als 13 000 Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. 37 Infizierte sind bisher bundesweit gestorben (Stand 19.3., 15 Uhr). In Mannheim sind bisher mehr als 80 Menschen erkrankt. In Baden-Württemberg gibt es mehr als 2 000 bestätigte Corona-Fälle, 11 Infizierte sind verstorben (Stand 18.3., 15 Uhr).

Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, drohte am Donnerstag mit Ausgangssperren. Die Menschen würden die Lage nicht ernst genug nehmen. Er betonte abermals, soziale Kontakte und besonders Menschenansammlungen zu vermeiden. Das betonte auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer TV-Ansprache. Soziale Kontakte müssten soweit es geht minimiert werden.

Die Erklärung: Je mehr Menschen Kontakt haben, desto schneller verbreitet sich das Virus. Das heißt für die Bevölkerung nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts: Zu Hause bleiben, soweit es geht. Große Feiern und Feste wie Hochzeiten oder Verlobungen absagen und auf Treffen mit Freunden vorerst verzichten.

Genannt werden diese Maßnahmen auch „Social Distancing“. Dazu gehört auch, einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Personen einzuhalten, auf Händeschütteln zu verzichten - und lieber aus der Distanz auf andere Art zu grüßen, zum Beispiel zu winken.

Wenn es nicht gelingt, Kontakte zwischen Menschen jetzt schnell zu reduzieren – dann kann es im Juni in Deutschland zehn Millionen Infizierte geben, machte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Mittwoch deutlich.

Auch die Stadt Heidelberg hat am Donnerstag die Corona-Regeln erneut verschärft: Ab sofort sind keine Menschenansammlungen mit mehr als fünf Personen mehr erlaubt.

Die Stadt Mannheim motiviert ihre Einwohner derweil auch digital auf der Website www.visit-mannheim.de/stories/aktiv-in-mannheim und in den sozialen Medien zum Social Distancing: „Unter dem Hashtag #bleibMAzuhause sammeln wir Aktivitäten, die Sie aktuell zuhause tun können“, heißt es auf der Seite des Stadtmarketings.