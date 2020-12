Coronavirus: Inzidenz erreicht neuen Höchstwert im Rhein-Neckar-Kreis – weitere Todesfälle

Heidelberg.Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Samstag (Stand 12 Uhr) zwei weitere Todesfälle mit einer Covid-19-Infektion gemeldet – jeweils einen im Landkreis und einen im Stadtgebiet Heidelberg. Damit steigt die Zahl der im Kreis am Coronavirus gestorbenen Personen auf 168. In Heidelberg sind inzwischen 26 Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Die neu gemeldete verstorbene Person aus dem Rhein-Neckar-Kreis war weiblich (Alter: zwischen 60 und 70 Jahre), der verstorbene Heidelberger war männlich und zwischen 50 und 60 Jahre alt. Behörde machte keine weiteren Angaben, sondern verweist auf den Persönlichkeitsschutz und den Schutz der trauernden Angehörigen.

>>> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

>>> Karten: Coronavirus - so viele Intensivbetten sind derzeit in der Region frei

>>> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zu Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

>>> Nichts verpassen: Zugriff auf alle Plus-Artikel und das E-Paper. Nur jetzt 3 Monate GRATIS lesen.

168 neue Fälle im Kreis, 45 in Heidelberg

Darüber hinaus meldete der Rhein-Neckar-Kreis 168 neu positiv auf Covid-19 getestete Personen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 9572 Menschen im Kreis angesteckt. 7746 davon sind inzwischen wieder genesen. Für die Stadt Heidelberg meldet das zuständige Amt 45 Neuinfektionen. Dort haben sich mittlerweile 2570 Personen angesteckt, von denen 2242 wieder als gesund gelten.

Die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis liegt damit nach den Berechnungen des „MM“ bei 250,4. In Heidelberg liegt sie bei 149,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020