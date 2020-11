Coronavirus: Mannheim meldet zwei weitere Todesfälle und 118 Neuinfektionen

Mannheim.Das Mannheimer Gesundheitsamt hat am Donnerstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Ein über 80 Jahre alter Mann und eine über 50 Jahre alte Frau aus Mannheim sind in einem Krankenhaus verstorben.

Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöhte sich unterdessen auf insgesamt 3228. Dem Gesundheitsamt wurden bis Donnerstagnachmittag (16 Uhr) 118 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Damit ergibt sich derzeit eine Sieben-Tage-Inzidenz von 168,4. Bislang sind laut Gesundheitsamt in Mannheim 1965 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es derzeit 1244 akute Fälle.

Die Mehrzahl der positiven Fälle stammt nach Angaben der Stadtverwaltung von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden. Dabei gebe es auch Cluster, also Anhäufungen von Fällen in bestimmten Gruppen wie Betrieben, Familien oder Heimen.

