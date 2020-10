Coronavirus: Neckar-Odenwald-Kreis meldet zwei weitere Todesfälle

Mosbach.Im Neckar-Odenwald-Kreis sind zwischen Mittwoch und Donnerstag zwei weitere Menschen am Coronavirus gestorben. Das meldete die Verwaltung am Donnerstag. 19 Personen sind im selben Zeitraum positiv auf Covid-19 getestet worden. Damit haben sich in dem Landkreis seit Beginn der Pandemie insgesamt 815 Personen infiziert. 657 von ihnen sind inzwischen wieder genesen, 27 leider verstorben.

