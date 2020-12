Coronavirus: Neun weitere Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis bestätigt

Heidelberg.Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat am Mittwoch (Stand 12 Uhr) neun weitere Todesfälle mit einer Covid-19-Infektion gemeldet. Das teilte der Landkreis mit. Damit steigt die Zahl der im Kreis am Coronavirus gestorbenen Personen auf 107. Laut einer Sprecherin handelt es sich dabei zum Teil um Nachmeldungen von Fällen, die bis zu einer Woche zurückliegen. Darunter seien auch Todesfälle eines Pflegeheims in Neckargemünd (wir berichteten) und weiterer ähnlicher Einrichtungen wie auch Krankenhäuser.

Von den neu gemeldeten verstorbenen Personen aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren sieben weiblich (Alter: zwei zwischen 80 und 90 Jahre, fünf Frauen waren zwischen 90 und 100) und zwei männlich (Alter: zwischen 80 und 90 Jahre). Die Behörde machte keine weiteren Angaben, sondern verweist auf den Persönlichkeitsschutz und den Schutz der trauernden Angehörigen.

145 neue Fälle im Kreis, 38 in Heidelberg

Darüber hinaus meldete der Rhein-Neckar-Kreis 145 neu positiv auf Covid-19 getestete Personen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 6634 Menschen im Kreis angesteckt. 5434 davon sind inzwischen wieder genesen. Für die Stadt Heidelberg meldet das zuständige Amt 38 Neuinfektionen. Dort haben sich mittlerweile 1971 Personen angesteckt, von denen 1653 wieder als gesund gelten.

Die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis liegt damit nach den Berechnungen des „MM“ bei 142,8. In Heidelberg liegt sie bei 133,8 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020