Derzeit sind in der in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis mehr als 420 mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen gemeldet (Stand Dienstag, 18. März, 14.25 Uhr). Die Zahlen der Kreise und kreisfreien Städte aktualisieren wir fortlaufend und bereiten sie in einer Karte und Grafiken auf.

Wie viele Coronavirus-Fälle sind in der Region

