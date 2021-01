Coronavirus: Vier Todesfälle und 95 Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis

Heidelberg.Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreis hat am Freitag vier weitere Todesfälle mit einer Covid-19-Infektion und 95 Neuinfektionen gemeldet. Damit steigt die Zahl der im Kreis am oder mit dem Coronavirus gestorbenen Personen auf 295. In Heidelberg haben sich 24 weitere Personen mit dem Virus angesteckt. Bislang sind dort 46 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Von den neu gemeldeten verstorbenen Personen aus dem Rhein-Neckar-Kreis waren drei weiblich (Alter: jeweils über 90 Jahre) und eine männlich (Alter: zwischen 80 und 90 Jahre). Die Behörde macht keine weiteren Angaben zu den Verstorbenen, sondern verweist auf den Persönlichkeitsschutz und den Schutz der trauernden Angehörigen.

Insgesamt haben sich im Rhein-Neckar-Kreis damit seit Beginn der Pandemie 13.439 Menschen nachweislich infiziert. 12.299 davon sind inzwischen wieder genesen. In Heidelberg sind 3513 Infektionen bislang bekannt, von denen jedoch 3301 wieder als genesen gelten.

Die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis liegt damit nach den Berechnungen des „Mannheimer Morgen“ bei 100,5 und ist damit leicht steigend. In Heidelberg liegt sie bei 79,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Dort sinkt sie damit weiterhin.

