Coronavirus: Vier weitere Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis – Neuinfektionen sinken wieder

Rhein-Neckar.Der Rhein-Neckar-Kreis hat vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gemeldet. Damit steigt die Zahl der am Coronavirus gestorbenen Personen auf 53. Wie der Landkreis am Montag mitteilte, handelt es sich dabei um zwei Männer zwischen 60 und 70 Jahren sowie Anfang 80 und zwei Frauen zwischen 80 und 90 Jahren. Die Behörde macht keine weiteren Angaben, sondern verweist auf den Persönlichkeitsschutz und den Schutz der trauernden Angehörigen.

Die Zahlen der Neuinfektionen sanken über das Wochenende jedoch wieder. Waren die Fälle in den vergangenen Tagen im dreistelligen Bereich, meldete das Amt am Montag lediglich 14 neue Fälle. Insgesamt wurden 2983 Personen positiv auf das Virus getestet. 2147 davon sind inzwischen wieder genesen. Für die Stadt Heidelberg meldet das zuständige Landratsamt zwei Neuinfektionen. Dort haben sich mittlerweile 970 Personen angesteckt, von denen 748 wieder als gesund gelten. Sieben sind in der Stadt am Neckar leider gestorben.

