Mannheim.Schulen, Kindergärten, Kneipen und Clubs schließen, viele Berufstätige arbeiten im Homeoffice. Doch welche Regeln gelten für Privatpersonen? Die wichtigsten Fragen und Antworten, ständig aktualisiert im Überblick.

Darf ich noch im Supermarkt einkaufen gehen?

Wer keiner Risikogruppe angehört, kann jederzeit einkaufen gehen. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt aber generell, einen Abstand von ein bis zwei Metern zu anderen Personen einzuhalten, damit das Virus nicht übertragen werden kann. Vorerkrankte und ältere Personen sollten, wenn möglich, Freunde oder Angehörige bitten, für sie einzukaufen. Ist dies nicht möglich, sollten sie selbst nur einmal pro Woche einkaufen – am besten außerhalb der Stoßzeiten, zu denen besonders viele Menschen unterwegs sind.

Darf ich öffentliche Verkehrsmittel benutzen?

Das ist zwar generell erlaubt. Das RKI empfiehlt aber, möglichst auf Bus und Bahn zu verzichten und stattdessen lieber zu Fuß zu gehen, das Fahrrad oder das eigene Auto zu nehmen.

Dürfen wir die Großeltern besuchen?

Das hängt vom Einzelfall ab. Der Berliner Virologe Christian Drosten rät, Kinder in dieser Zeit nicht zu den Großeltern zu lassen. Ähnlich hat sich auch Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, geäußert. Doch in einigen Familien wohnen die Großeltern mit im Haushalt, oft kümmern sich Angehörige um allein lebende Pflegebedürftige, da lässt sich der Kontakt nicht komplett verhindern. Alle Familienmitglieder sollten sich aber bewusst sein, dass ältere Menschen besonders gefährdet sind und daher besonders auf Hygiene und Abstand achten.

Dürfen meine Kinder noch mit anderen Kindern spielen?

Die Sperrungen haben mittlerweile auch zahlreiche Spiel- und Sportplätze erreicht. Doch für Kinder und Jugendliche gibt es zahlreiche weitere Möglichkeiten, sich zu treffen und zu spielen. Eltern sollten dabei bedenken: Auch wenn Kinder in aller Regel nicht oder leicht erkranken, können sie das Virus an gefährdete Personen weitergeben. Die Empfehlung, Abstand zu anderen einzuhalten, gilt daher auch für die Kleinsten.

Darf ich spazieren gehen?

Ja. In Deutschland gibt es bislang keine Ausgangssperren. Sie können und sollen sogar spazieren gehen, denn Bewegung an der frischen Luft stärkt das Immunsystem. Allerdings gilt auch hier die Abstandsregel von ein bis zwei Metern.

Welche Hygieneregeln soll ich zu Hause beachten?

Das RKI empfiehlt, Räume regelmäßig zu lüften. Sollte eine Person im Haushalt Symptome einer Erkältung zeigen, sollte sich diese möglichst getrennt von den anderen Familienmitgliedern aufhalten. Ideal ist ein eigenes Zimmer und – sofern vorhanden – die Benutzung einer separaten Toilette oder eines anderen Badezimmers. Türklinken und Oberflächen sollten regelmäßig abgewaschen oder desinfiziert werden. Außerdem sollten alle Personen im Haushalt regelmäßig Hände waschen.

Was soll ich tun, wenn ich Symptome einer Erkältung bemerke?

Wenn Sie in den vergangenen 24 Stunden nicht in einem Risikogebiet waren und auch keinen Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatten, dann können Sie sich so verhalten wie bislang auch, wenn Sie unter ähnlichen Symptomen litten. Falls Sie eine Krankschreibung benötigen und nur leichte Beschwerden haben, kann Ihr Arzt oder Ihre Ärztin Ihnen diese nach telefonischer Rücksprache ausstellen. Sie müssen also nicht in eine Praxis gehen.

Und wenn ich in einem Risikogebiet war und jetzt Symptome habe?

Dann sollten Sie sich bei Ihrem Gesundheitsamt melden. Das gilt auch für den Fall, dass Sie Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatten – unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht. Das Gesundheitsamt wird dann organisieren, dass Sie getestet werden.

Soll man bei einer Atemwegserkrankung einen Test veranlassen, auch wenn der Patient nur leichte Symptome wie Husten oder Niesen hat?

Wer getestet wird, entscheiden derzeit die Kliniken und Hausärzte selbst. Laut Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI) sollten auch Patienten mit leichten Symptomen getestet werden, wenn sie:

in den vergangenen zwei Wochen zu einem Erkrankten Kontakt hatten, der zuvor positiv auf Covid-19 getestet wurde

sich in einer Region aufgehalten haben, in der das Virus flächendecken nachgewiesen wurde (Internationale Risikogebiete sind unter anderem Italien, Iran, die chinesische Provinz Hubei, die französische Region Grand Est, Madrid in Spanien, Bundesland Tirol in Österreich oder die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York; in Deutschland besonders betroffen: der nordrhein-westfälische Landkreis Heinsberg

bei der Arbeit mit Menschen in Kontakt kommen, die ein hohes Risiko für schwere Erkrankungen haben, beispielsweise im Krankenhaus oder der Altenpflege.

Schon bevor das Testergebnis vorliegt, sollten sich Betroffene laut RKI selbst isolieren, also zu Hause bleiben, alle engen Kontakte unter zwei Metern meiden, gute Händehygiene einhalten und wenn ein Kontakt zu anderen unvermeidbar ist einen Mund-Nasenschutz tragen.

Zahlt die Krankenkasse den Test?

Ja. Laut dem Bundesgesundheitsministerium übernehmen die Krankenkassen die Testung auf das Coronavirus in einem weiten Umfang. Voraussetzung ist die Entscheidung eines Arztes.

Ist ein Test bei Personen ohne jedes Krankheitszeichen sinnvoll?

Nein. Wenn man gesund ist, sagt ein Test auf Covid-19 auch nichts darüber aus, ob man möglicherweise krank werden kann. Außerdem werden damit Arztpraxen, Kliniken und Labore unnötig belastet.

Gibt es einen Schnelltest auf das Coronavirus, den man – ähnlich wie einen Schwangerschaftstest - zu Hause selbst durchführen kann?

Ein Schnelltest, mit dem man eigenhändig eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus durchführen kann, existiert noch nicht. Wenn Personen den Verdacht haben, sich infiziert zu haben, sollten sie sich zunächst telefonisch bei ihrem Arzt oder dem Gesundheitsamt melden.

Gibt es eine Impfung?

Mehrere Pharma- und Biotechnologieunternehmen – wie BioNTech in Mainz oder CureVac in Tübingen – arbeiten an der Entwicklung eines Impfstoffs. Bisher ist aber keine Schutzimpfung verfügbar. Experte gehen davon aus, dass Anfang bis Mitte kommenden Jahres ein Impfstoff vorliegen könnte.

Gibt es Medikamente zur Behandlung von Covid-19?

Jein. Derzeit laufen in zahlreichen Ländern Medikamentenstudien. Bislang werden vor allem bereits zugelassene, antivirale Medikamente gegen Grippe und HIV getestet. Auch ein Ebola-Medikament des Pharmakonzerns Gilead scheint viel versprechend. Patienten in Deutschland, die schwere Symptomen aufweisen, erhalten bereits Medikamente. Noch ist aber unklar, wie wirksam diese sind.

Zu was könnte eine von außen angeordnete Isolation führen und was sind die typischen Stressfaktoren?

„Die China-Rückkehrer mussten damals in eine Kaserne, Menschen, die infiziert sind, müssen 14 Tage in Zwangsisolation, anders die Arbeitnehmer oder Elternteile, die nun zu Hause ihren Job erledigen oder auf ihr Kind aufpassen müssen. Das sind alles unterschiedliche Arten von „unter Quarantäne sein“ und sie wirken sich ganz unterschiedlich auf die Psyche des Betroffenen aus“, sagt Barbara Lubisch, Stellvertretende Bundesvorsitzende der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung. Die einen könnten mit der Situation sehr gut umgehen, würden ihren Alltag dementsprechend ausrichten. Andere würden sich dagegen bedroht fühlen. „Die Älteren machen sich vielleicht Sorgen um ihre Gesundheit. Die Jüngeren dagegen, dass sie im Homeoffice nicht effizient arbeiten können und bei ihrer Arbeit zurückgeworfen werden.“

Eine aktuelle Studie belegt: Eine von außen angeordnete Isolation kann für manche Menschen extrem belastend sein und zu Angst, Wut, Verwirrung, Depressionen und sogar zu einer posttraumatischen Belastungsstörung führen, schreibt ein Forscherteam am britischen King’s College in einer Fachzeitschrift. Die Gründe sind vielfältig: Stigmatisierung, Sorge vor finanziellen Einbußen, die Quarantänedauer, die sich unerwartet verlängert oder Angst, nicht ausreichend mit Lebens- und Arzneimitteln oder Informationen versorgt zu werden.

Wie kann man damit umgehen?

„Eine Quarantäne ist keine Freiwilligkeit, in die man sich begibt. Sie widerstrebt gewissermaßen dem Kontrollbedürfnis des Menschen, selbstbestimmt zu leben“, erklärt Lubisch. Umso wichtiger sei es, den Alltag zu strukturieren und das „Gefühl der Nützlichkeit“ zu behalten: So sollen Betroffene zur normalen Uhrzeit aufstehen, vormittags beispielsweise konzentriert ihrer Arbeit nachgehen, aufräumen oder andere Dinge erledigen. Am Nachmittag oder Abend können sie ihre Freizeit genießen. „In Pyjamas den ganzen Tag fernzusehen lenkt zwar ab, aber macht keinesfalls zufrieden.“

Auch Infizierte, die in Kliniken unter Quarantäne sind, könnten der Isolation entkommen: „Sie sollen auf jeden Fall den Kontakt zu ihren Liebsten oder Arbeitskollegen per Messenger-Dienste, Mail, Telefon- oder Videogespräche behalten. Was noch wichtig ist: sich bewegen. Das ist ein Urbedürfnis.“ Wenn Kliniken es einrichten können, könnten Erkrankte ein Sportgerät ins Zimmer gestellt bekommen und sich so ablenken.

Was steckt hinter der Psychologie von Hamsterkäufen?

„Das kann ich selbst nicht nachvollziehen“, sagt Lubisch. „Vielleicht steckt dahinter eine irrige Annahme, das Sicherheitsgefühl wiederzubekommen. Oder es ist etwas, was noch von der Sammler- und Jägerzeit tief in uns verankert ist: in Notzeiten Vorräte anzulegen.“ So oder so sei diese Art von Angst völlig irrational. „Anders als zu Zeiten des Krieges oder in Kriegsgebieten selbst, ist unsere Versorgung nicht gefährdet. Trotzdem werden in den Menschen Katastrophenbilder heraufbeschworen, die der Realität nicht entsprechen.“ Die Menschen sollten sich keinesfalls von der Unruhe anstecken lassen, sich stattdessen überlegen: Was benötige ich überhaupt für eine oder zwei Wochen an Lebensmitteln und Hygieneartikeln? Dabei könnte es eine große Hilfe sein, sich mit Familienmitgliedern auszutauschen und einen Einkaufszettel zu erstellen. „Es gibt Menschen, die 20 Kilo Mehl auf einmal gekauft haben. Was wollen sie damit anfangen? Der Einkauf muss ja auch sachgemäß gelagert werden, es wäre schade, wenn man letzten Endes alles wegschmeißen muss, nur weil man sich von der Panik anderer hat anstecken lassen.“

Was passiert mit dem Menschen, wenn ein naher Angehöriger plötzlich in Isolation muss?

Es sei verständlich, dass sich Menschen Sorgen um andere machen. Diese Art von Angst sei laut Lubisch rational und berechtigt. „Ich frage mich, wie weit die Isolierung von Älteren überhaupt gehen muss. Es ist wichtig, dass Seniorenheime zu kritischen Zeiten wie diesen keine offenen Häuser sein dürfen. Aber ältere Menschen von einem Tag auf den anderen von ihren Liebsten zu trennen, verursacht großes Leid – auf beiden Seiten.“ Umso wichtiger sei es auf moderne Technik zu setzen: Dass Pflegepersonal könne beispielsweise besonders darauf achten, dass Senioren oft mit ihren Kindern und Enkeln telefonieren, sich Bilder schicken oder per Video sehen. „Es darf auch nicht gesagt werden: Oma oder Opa, wir kommen dich mindestens einen Monat lang nicht besuchen. Lieber von Woche zu Woche entscheiden, gemeinsam Pläne tüfteln und sich darauf freuen. Das trägt zur Verbundenheit immens bei.“