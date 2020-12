Drei Todesfälle und 101 Neuinfektionen in Mannheim

Mannheim.Dem Gesundheitsamt Mannheim sind bis zum Montagnachmittag, 16 Uhr, 101 weitere nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich damit auf insgesamt 5764. Zudem hat es drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. Das teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung mit.

Bei den Todesopfern handelt es sich um drei Frauen. Zwei über 80-Jährigen konnte in einem Mannheimer Krankenhaus nicht mehr geholfen werden, eine über 90-Jährige starb in einem Pflegeheim. Damit sind in Mannheim 68 Todesfälle bekannt.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) liegt nun - bezogen auf die von der Stadt täglich veröffentlichten Zahlen - bei 232,7.

>>> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

>>> Karten: Coronavirus - so viele Intensivbetten sind derzeit in der Region frei

>>> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zu Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

Bislang sind im Stadtgebiet 3922 Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1774 akute Fälle.

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020