Rheinland-Pfalz.Der Teil-Lockdown wird angesichts anhaltend hoher Zahlen an Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz bis 20. Dezember verlängert. Das sagte die Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz an. Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie werden vom 1. Dezember an in Rheinland-Pfalz verschärft. Sie würden nochmals angezogen. Dann dürften maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen, Kinder bis 14 seien ausgenommen.

An Silvester wird Feuerwerk an belebten Plätzen und Straßen in Rheinland-Pfalz untersagt. Laut Staatskanzlei gehe es darum, in der Corona-Pandemie größere Gruppenbildungen zu vermeiden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.11.2020