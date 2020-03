Dritter Corona-Todesfall: Unter 50-Jähriger stirbt im Rhein-Neckar-Kreis

Heidelberg/Rhein-Neckar.Im Rhein-Neckar-Kreis ist der dritte Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 bestätigt worden. Nach Angaben des Landratsamts verstarb ein unter 50-jähriger Patient aus der Region am Donnerstagvormittag in einer Heidelberger Klinik.

Bereits am Mittwoch hatte das Amt die ersten beiden Fälle im Landkreis vermeldet. Ein über 70 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis verstarb am Dienstagabend ebenfalls in einer Heidelberger Klinik. Bereits am Samstag, 21. März, war ein ebenfalls über 70-Jähriger in einer kreiseigenen Klinik verstorben. In der Zwischenzeit wurde der Leichnam positiv auf das Coronavirus getestet.

Zahl der Infizierten steigt weiter

Im Rhein-Neckar-Kreis und der Stadt Heidelberg ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen bis zum Donnerstagmittag (14 Uhr) um 46 gestiegen. Vier Fälle davon stammen aus Heidelberg. Damit sind insgesamt 535 Covid-19-Erkrankungen bekannt. 413 davon sind Bürger aus dem Landkreis, 122 aus dem Stadtgebiet. In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 1632 Personen, davon 358 in Heidelberg. 84 Personen (23 davon aus Heidelberg) sind bereits wieder von der Krankheit genesen.