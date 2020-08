Einführung der Attestpflicht: Zahl der Freistellungen bei Lehrern und Erziehern deutlich gesunken

Stuttgart.Sechs Prozent der Lehrer in Baden-Württemberg haben ein Attest vorgelegt, dass sie wegen erhöhter Risiken bei einer Corona-Infektion den Klassenzimmern fern bleiben müssen. Mitte Mai, als die Pädagogen einfach per Selbsteinschätzung sich vom Präsenzunterricht abmelden konnten, schätzte das Kultusministerium die Quote der besonders gefährdeten Mitarbeiter auf 20 bis 25 Prozent. Noch krasser ist der Unterschied bei den Kita-Erzieherinnen. Damals ging der Städtetag davon aus, dass ein Drittel des Personals ausfällt.

Carsten Rees, der damalige Vorsitzende des Landeselternbeirats, hatte schon im Mai den Verdacht, dass „manche Lehrer die Selbsteinschätzung großzügig auslegen“. Bis Ende Juni konnten sie auf einem zweiseitigen Formblatt ankreuzen, ob sie „relevante Vorerkrankungen“ haben. Schon ein gemeinsamer Hausstand mit einer Schwangeren reichte für die Befreiung vom Präsenzunterricht. Sie wolle die Lehrer vor „pauschalen Vorwürfen“ schützen, begründete Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Attestpflicht, die seit Juli gilt.

Die sechs Prozent der Lehrer, die für den Präsenzunterricht wohl auch nach den Sommerferien nicht zur Verfügung stehen, sollen andere Aufgaben übernehmen, etwa Vorbereitung oder Fernunterricht. Mitte September beginnt in Baden-Württemberg das neue Schuljahr für alle Schüler mit „Regelunterricht unter Pandemiebedingungen“. Das Angebot hätte riesige Lücken gehabt, wenn ein Viertel der Lehrer den Klassenzimmern ferngeblieben wären.

Ärztliche Einzelfallprüfung

Auch bei den Erzieherinnen scheint die Einführung einer ärztlichen Einzelfallprüfung die Corona-Risiken deutlich verkleinert zu haben. In den Hochzeiten der Pandemie hatte Eisenmann unter Berufung auf die Kita-Träger erklärt, bis zu 40 Prozent der Erzieherinnen würden zu den Corona-Risikogruppen gehören.

Nach einer Blitzumfrage geht der Städtetag jetzt davon aus, dass „die deutliche Mehrheit der Mitgliedsstädte einen Ausfall von unter zehn Prozent hat“. Es gebe allerdings eine „enorme Spreizung“. Die Angaben würden zwischen einem und 20 Prozent schwanken. Die Stadt Stuttgart zum Beispiel hat bei ihren 2500 Erzieherinnen eine coronabedingte Abwesenheit von vier Prozent. In Mannheim arbeiten aktuell 5,8 Prozent der pädagogischen Fachkräfte nicht mit den Kindern, würden aber in anderen Bereichen der Verwaltung eingesetzt.

Ähnlich niedrig sind die Quoten auch bei den großen kirchlichen Kita-Trägern. In den Kindergärten der Evangelischen Landeskirche in Baden arbeiten seit der Öffnung fast 96 Prozent der 5800 pädagogischen Fachkräfte. Befürchtungen, dass ein größerer Teil der Erzieher nicht zur Verfügung steht, hätten sich nicht bestätigt, erklärt Projektleiter Lucius Kratzert. Seiner Ansicht nach sind die evangelischen Kindergärten „gut gerüstet für das neue Kita-Jahr“.

Bei den katholischen Einrichtungen in der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind 94 Prozent der Fachkräfte in den 890 Betreuungseinrichtungen im „Regelbetrieb unter Corona-Bedingungen“ im Einsatz. Ordinatsrätin Irme Stetter-Karp betont, sie sei sich vor der Erhebung sicher gewesen, dass „eine potenzielle Ausfallquote von 40 Prozent eher einer Geisterdebatte als der Realität gleichkommt“.

Wenige Schüler befreit

Eisenmanns Angebot, Schüler angesichts der noch immer vorhandenen Infektionsrisiken ohne Begründung vom Präsenzunterricht zu befreien, haben Eltern nur selten genutzt. „Weniger als ein Prozent der Schüler haben vor den Sommerferien nicht am Präsenzunterricht teilgenommen“, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Für sie mussten die Schulen Fernunterricht anbieten. Das Staatsministerium hat am Mittwoch klargestellt, dass nach den Sommerferien an weiterführenden Schulen auf Fluren, Pausenhöfen sowie in Treppenhäusern und Toiletten Masken Pflicht seien. Für Unterrichtsräume, Sportstätten und bei der Nahrungsaufnahme gelte das nicht.