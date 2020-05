Eltern im Südwesten stöhnen über Schulkonzepte

Heidelberg/Mannheim/Stuttgart.Im Südwesten steigt der Frust bei Familien wegen der zaghaften Öffnung von Schulen während der Corona-Krise. In Mannheim gehen seit Montag Angaben des Staatlichen Schulamts zufolge etwa 2000 Viertklässler wieder zum Unterricht. Beispielsweise in der Keplerschule in der Innenstadt sind es 68 Kinder, in der Wallstadtschule 63. In beiden Schulen wurden die Klassen in zwei Gruppen aufgeteilt, jede

...