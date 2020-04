Erste Corona-Todesfälle in Mannheim

Mannheim.In Mannheim sind zwei nachweislich mit dem Coronavirus infizierte Personen verstorben. Es handelt sich um die ersten beiden Todesfälle in Zusammenhang mit der Krankheit in der Stadt seit dem Ausbruch der Pandemie. Verstorben sind zwei über 80-jährige Männer, die zur Risikogruppe gehörten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Sie litten seit mehreren Jahren unter schwerwiegenden chronischen Erkrankungen. Oberbürgermeister Peter Kurz erklärt: „Leider mussten wir damit rechnen, dass auch unsere Stadt irgendwann solche traurigen Nachrichten erreichen. Unsere Anteilnahme gilt den Familien der Verstorbenen.“

Einer der Männer verstarb bereits am Dienstag, der zweite am heutigen Mittwoch in einem Mannheimer Krankenhaus. „Uns allen wird in diesem Moment sehr deutlich bewusst, wie ernst die Situation ist und dass wir noch nicht über eine Entwarnung sprechen können. Und diese ersten beiden Todesfälle zeigen auch, wie wichtig die Reduzierung von sozialen Kontakten ist, um die vorerkrankten und die älteren Menschen zu schützen.“

Indes erhöhten sich die Fallzahlen(Stand 16 Uhr) der nachweislich Erkrankten um 15 auf 251 Infizierte. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten würden nur milde Krankheitsanzeichen aufzeigen. Sie können in häuslicher Quarantäne verbleiben. Die Kontaktpersonen werden ermittelt.

In Mannheim gelten mittlerweile 71 Personen als genesen. Die häusliche Isolation wurde bei ihnen aufgehoben.