Fachleute antworten „MM“-Lesern zur Corona-Krise

Habe ich einen Anspruch, dass mir Kosten für ausgefallene Reisen erstattet werden? Solche und weitere Fragen widmen sich Experten in einer Telefonaktion des „MM“ an diesem Dienstag. Zwischen 17 und 19 Uhr beantworten vier Fachleute Fragen etwa nach den Voraussetzungen für Kurzarbeit in Zeiten der Corona-Krise oder beispielsweise nach Kündigungsschutz im Mietrecht, wenn man durch Kurzarbeit oder Verdienstausfälle in Corona-Zeiten nicht in der Lage ist, Miete zu zahlen.

Esther Beckhove, Fachanwältin für Arbeitsrecht, ist zu erreichen unter der Rufnummer 0621/392-2516. Alexander Sauer, Fachanwalt für Mietrecht, bekommt man an den Hörer, wenn man die Nummer 0621/392-1361 wählt. Carolin Krause kann als Fachanwältin Fragen zu den Themen Reise- und auch Arbeitsrecht beantworten: 0621/392-1311. Denny Krupp von der Arbeitsagentur ist am Dienstag unter der Rufnummer 0621/392-1308 zu erreichen.