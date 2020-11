Fünf Todesfälle, aber geringere Neuinfektionen

Rhein-Pfalz-Kreis.Am Freitag hat das Land Rheinland-Pfalz für den Zuständigkeitsbereich des Rhein-Pfalz-Kreises fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Drei Personen starben im Rhein-Pfalz-Kreis, zwei in Speyer. Damit sind im Kreis nun elf Todesfälle bekannt und in der Stadt Speyer vier. Informationen zu den Verstorben liegen nicht vor.

> Überblick: Coronavirus - so viele Fälle sind in der Metropolregion Rhein-Neckar bekannt

> Dossier Corona: Hintergründe, Infografiken, Berichte zur Entwicklung der Pandemie in Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Metropolregion

> Nichts verpassen: Zugriff auf alle Plus-Artikel und das E-Paper. Nur jetzt 3 Monate GRATIS lesen.

In Ludwigshafen wurden bis Freitagnachmittag 30 Neuinfektionen gemeldet. Die Summe liegt nun bei 2508, die Sieben-Tage-Inzidenz bei 167,8. Als genesen gelten 1289 Personen. Gestorben sind in der Stadt am Rhein 13 Personen.

In Speyer wurden wie an den beiden Vortagen auch 19 Neuinfektionen registriert, damit sinkt die Inzidenz von gestrigen 363,9 Fällen pro 100.000 Einwohner auf 328,3. Genesen sind bislang 288 Personen. Die Stadt meldet derzeit 491 aktive Fälle, von denen elf im Krankenhaus versorgt werden.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.11.2020