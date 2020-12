Rhein-Neckar/Heidelberg.Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar-Kreis hat am Donnerstag fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich um drei Männer und zwei Frauen aus dem Kreis. Von den Frauen starben zwei im Alter zwischen 80 und 90 Jahren. Die verstorbenen Männer aus dem Landkreis waren zwischen 70 und 100 Jahre alt. Im Rhein-Neckar-Kreis sind nun 195 Todesfälle bekannt, in Heidelberg sind es 28.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Rhein-Neckar-Kreis 10 450 Corona-Fälle registriert. Am Donnerstag wurden 197 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 240,9 Fälle pro 100 000 Personen. 8626 Personen gelten wieder als genesen.

In Heidelberg wurden am Donnerstag 32 Neuinfektionen registriert, in der Summe sind es 2738. Genesen sind 2419 Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 154,8.

