Halloween: Corona-Partys, Motorradkorso und Verstöße gegen die Maskenpflicht

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar.Das Polizeipräsidium Mannheim hat zum Halloween-Abend zusätzliche Einsatzkräfte aufgerufen, um in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis brennpunktorientiert kontrollieren zu können. Wie die Polizei Mannheim am Sonntag mitteilte, stellten die Beamten in der Nacht von Samstag auf Sonntag dabei mehrere Partys, ein Motorradkorso und Verstöße gegen die Sperrstunde sowie gegen die Maskenpflicht fest. "Ab Montag gelten verschärfte Corona-Regeln, an die sich jeder zu halten hat“, sagte der Mannheimer Polizeipräsident Andreas Stenger zur Bilanz der Halloween-Kontrollen. „Deshalb werden wir überall engmaschig kontrollierten und sanktionieren. Zusätzlich sollen sogenannte Kommunikationsteams in den Innenstädten von Mannheim und Heidelberg als weitere Fußstreifen eingesetzt werden.

So feierten in einer AirBnB-Wohnung in den Q-Quadraten in Mannheim 26 Personen eine Corona-Party. Zudem konsumierten die zum größten Teil jugendlichen Teilnehmer laut Polizeiangaben Drogen. Bei der Kontrolle am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr waren acht Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Gegen alle 26 Personen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet, gegen einen der drei Veranstalter wird zusätzlich wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Auch in den R-Quadraten löste die Polizei gegen 0.30 Uhr eine Party mit acht Personen auf. Diese wurden nun ebenfalls angezeigt. In der Neckarstadt hielt sich eine Gaststätte nicht an die Sperrstunde, sodass die Beamten gegen 23.30 Uhr einen Betreiber sowie drei verbliebene Gäste anzeigten. Bereits vor 23 Uhr wurden 16 Gaststätten hinsichtlich der Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Bei zwei von ihnen - in der Humboldtstraße und in den E-Quadraten - waren die Listen zur Kontaktverfolgung nur unzureichend oder gar nicht ausgefüllt. Allen Gäste sowie den Wirten drohen nun Bußgeldbescheide.

60 Teilnehmer bei Ansammlung in Ruine

Mindestens 60 Personen sollen an einer Corona-Party in der Ruine des Kümmelbacher Hofes in Neckargemünd teilgenommen haben. Gegen 21.30 Uhr konnten fünf Streifen sowie eine Hundestaffel allerdings nur zehn Party-Gäste festhalten. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs ermittelt.

Am Neuen Messplatz in Mannheim bewarf eine Gruppe Jugendlicher am Samstag gegen 20.45 Uhr vorbeifahrende Autos mit Eiern. Zwei der sieben Jugendlichen konnten daraufhin festgehalten werden, die restlichen Eierwerfer flüchteten.

Insgesamt kontrollierte die Polizei in der Mannheimer Innenstadt 150 Personen. Davon verstießen 99 von ihnen gegen die Maskenpflicht. Der Großteil der Kontrollierten setzte seinen Mund- und Nasenschutz nach Ermahnungen auf. Ab der kommenden Woche gelte eine solche Ermahnung jedoch nicht mehr: "Die rapide steigenden Infektionszahlen zeigen deutlich, dass die Zeit der Ermahnung bei Verstößen jetzt vorbei sein muss und vielmehr Anzeige und Bußgeld das Gebot der Stunde sind", sagte Polizeipräsident Andreas Stenger laut Mitteilung vom Sonntag.

In Heidelberg stellten die Beamten am frühen Samstagabend ein Motorradkorso fest. Rund 80 Motorräder beteiligten sich am Bismarckplatz an einem sogenannten „Halloween-Ride“. Das Korso war am Nachmittag bereits in Weinheim aufgefallen. Einigen der Bikern konnte ein Platzverweis erteilt werden, der Rest flüchtete jedoch während der Kontrolle. Insgesamt kam es in der Heidelberger Altstadt an Halloween zu 12 Platzverweisen gegen Wildpinkler und Ruhestörer.

