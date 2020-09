Hebamme positiv auf Coronavirus getestet – Eltern und Kinder in Quarantäne

Bad Dürkheim.Eine Hebamme aus dem Landkreis Bad Dürkheim hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Freitag mit. Die Infektion wurde laut der Mitteilung am Donnerstag festgestellt. Alle Eltern, deren Kinder in der vergangenen Zeit von der Hebamme betreut wurden, wurden sofort informiert. Einige Mütter und ihre Kinder gelten als enge Kontaktpersonen und stehen unter Quarantäne. Für alle, die Kontakt hatten, wird durch das Gesundheitsamt ein Test angeboten.

Bei Fragen können sich Eltern an das Gesundheitsamt wenden: gesundheitsamt@kreis-bad-duerkheim.de

