Heidelberg packt 2,1 Millionen Euro in Hilfspakete

Heidelberg.Kultur, Kreativwirtschaft, Gastronomie und Tourismus: Diese Bereiche sind von der Corona-Pandemie besonders gebeutelt. Schon jetzt hat die Stadt kräftig in die Haushaltskasse gegriffen und unbürokratisch geholfen: 2,1 Millionen Euro sind bereits in städtische Hilfspakete gesteckt worden. Diese Unterstützung fließt neben Mitteln aus Bundes- und Landesförderung. Das hat Oberbürgermeister Eckart Würzner in einem Pressegespräch bekanntgegeben.

800.000 Euro flossen als Subventionen an Betriebe der Gastronomie, des Einzelhandels und der Hotellerie, weil für 2020 keine Sondernutzungsgebühren fällig werden. Die müssten sonst etwa für Werbeschilder im öffentlichen Raum oder Tische und Stühle zur Bewirtung im Freien bezahlt werden. Diese Regelung soll - genauso wie die Erweiterung der Flächen für die Außenbewirtschaftung etwa auf Parkplächen - bis Ende 2021 verlängert werden. Das letzte Wort dazu hat der Gemeinderat in seiner letzten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 17. Dezember.

650.000 Euro sind Mietern städtischer Gebäude zugute gekommen: Die gewerblichen Nutzer müssen bis zu sechs Monate lang keine Miete entrichten. Davon profitieren unter anderem Vereine, Kultur-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen sowie Betriebe und Clubs. Diese Regel soll bis Mitte 2021 verlängert werden, wenn die Gemeinderatsfraktionen zustimmen.

400.000 Euro wert ist die "Dankschein"-Aktion: Jeder Heidelberger ab 16 Jahren bekam einen Gutschein, der im Einzelhandelsgeschäft oder beim Dienstleister seiner Wahl abgegeben werden kann und dem Unternehmer je zehn Euro aus der Stadtkasse liefert.

210.000 Euro schwer ist das Paket, mit dem Clubs gefördert werden sollen. 60.000 Euro Soforthilfe und zinslose Darlehen auf die Miete sind geplant.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.12.2020