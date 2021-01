Heidelberger Bildungsforscherin warnt: Viele Eltern am Limit

Mannheim.Dass Deutschland die Digitalisierung an den Schulen verschlafen hat, liegt nach Meinung der Heidelberger Bildungsforscherin Anne Sliwka nicht zuletzt daran, dass die Verantwortlichkeiten zwischen Bund, Länder und Kommunen nicht geklärt sind. „Das Hauptproblem ist das Verantwortungskuddelmuddel, was der Organisation unseres Schulsystems geschuldet ist“, sagt Sliwka in einer neuen Folge des Podcast „Leben in Zeiten von Corona“. So sei beispielsweise versäumt worden, IT-Fachkräfte einzustellen, die die Schulen jetzt betreuen könnten. „Die Kommunen haben gesagt, das ist nicht unsere Baustelle, Personal zu finanzieren, wir finanzieren ja schon die Gebäude und die Ausstattung der Gebäude. Und die Bundesländer haben gesagt, wir finanzieren ja schon die Stellen der Lehrkräfte, es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt auch noch IT-Kräfte zu finanzieren. So wurde der Schwarze Peter über die Jahre hin- und hergeschoben, und das Ergebnis sehen wir jetzt.“

Zugleich räumt sie ein, dass es auch Lehrer gebe, die sich aus der Verantwortung gezogen haben. „Ich betreibe grundsätzlich kein Lehrerbashing. Es gibt viele Lehrkräfte, die sich mit unglaublicher Energie und einer steilen Lehrkurve alleine, teilweise auch gemeinsam mit anderen der Herausforderung gestellt haben. Es gibt aber eben auch die anderen in der Profession. Die haben sich der Herausforderung nicht gestellt. Dafür tragen sie einen Teil der Verantwortung.“

Überforderten Familien im Fernlernunterricht rät die Bildungsforscherin, fünfe gerade sein zu lassen. Eltern sollten nicht auf Teufel komm raus versuchen, Bildungs- und Lernziele zu erreichen. „Die Eltern stehen so unter Druck, dass ich denke, dass die Beziehungsqualität, also eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern, das bessere Investment ist.“ Viel wichtiger als Noten sei es, den Schülerinnen und Schülern, sobald die Schulen wieder öffnen, eine differenzierte Rückmeldung zu geben, wo sie stehen, was sie können und was sie noch nicht können. „Ganz wichtig wäre es, gerade jetzt nicht in alten Noten-Logiken zu denken. Das fände ich fatal.“ Ganz viele Eltern seien aktuell am Limit. "Das ist kein normaler Zustand, und wir können von Eltern nicht erwarten, dass sie das auffangen." Mit Blick auf Kinder aus schwierigen familiären Verhältnissen warnt Sliwka vor einer Verschärfung der Situation. „Jeder Unterricht, der nicht stattfindet, wirkt sich negativ aus. Alles, was jetzt an Lernprozessen nicht stattfindet, wirft diese Kinder zurück.“

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.01.2021