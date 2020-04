IHK Rhein-Neckar drängt auf Plan zur Wiederanfahrt der Wirtschaft

Mannheim.Desinfektionsspender am Eingang jedes Geschäfts, Mundschutzpflicht für jeden Kunden, Restaurants, in denen nur jeder zweite Tisch besetzt werden darf – solche und ähnliche Regeln könnten es nach Ansicht der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar ermöglichen, dass Läden und Gastronomie trotz Corona-Krise nach dem 20. April schrittweise wieder öffnen dürfen.

„Klar ist: Wir müssen uns damit befassen, wie wir die Wirtschaft wieder anfahren können. Dazu gibt es keine Alternative“, sagt Kammerpräsident Manfred Schnabel, als er am Mittwoch in Mannheim ein entsprechendes Positionspapier der IHK vorstellt. Um Perspektiven dafür zu entwickeln, wie das aussehen könnte, ohne eine zu starke Ausbreitung des Corona-Virus zu riskieren, habe man unter anderem Erfahrungen aus Korea und China zusammengetragen. Sie seien bei der Bekämpfung der Epidemie bisher am erfolgreichsten.

Nach dem Vorschlag der Kammer könnten zunächst die Betriebe wieder öffnen, in denen sich ihrer Ansicht nach Auflagen zum Infektionsschutz gut umsetzen lassen. Dazu gehörten Gastronomie, Hotels und der Einzelhandel. Könnten sie nachweisen, dass sie kommunale Vorschriften wie Abstandsregeln, Desinfektion oder Mundschutzpflicht einhalten, sollen sie den Betrieb wieder aufnehmen dürfen. Denkbar sei auch, dass die Firmen jeweils einen internen Hygienebeauftragten benennen müssen, der für die Umsetzung der Vorschriften verantwortlich ist. In einem weiteren Schritt müssten dann Pläne entwickelt werden, wie auch „kontaktintensivere Wirtschaftsbereiche“ - Konzerte, Veranstaltungen, Messen - wieder anlaufen könnten.

Ein schrittweises Wiederanfahren der Wirtschaft nach dem 20. April - solange gelten bisher die staatlichen Einschränkungen - sei unabdingbar, um eine massive Pleitewelle zu verhindern – und in der Folge einen starken Anstieg der Arbeitslosenzahl. „Wenn ganze Wirtschaftszweige über Wochen oder gar Monate stillgelegt sind, entstehen Schäden, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Dann steht der Wohlstand unserer Gesellschaft auf dem Spiel“, sagt Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Kammer.

Schon jetzt treffe die Corona-Krise fast die gesamte Wirtschaft. Um die Folgen abzufangen, fordert die IHK Nachbesserungen bei der staatlichen Hilfe. Die bisher beschlossenen Programme von Bund und Ländern kämen entweder kleinen Unternehmen und Solo-Selbstständigen zugute oder großen Unternehmen, die im Zweifel durch eine Staatsbeteiligung gerettet werden könnten.

Für mittelständische Unternehmen mit 50 bis 250 Mitarbeitern gebe es bislang aber keine Soforthilfen. „Für den klassischen Mittelstand, der in Sonntagsreden gerne als Rückgrat der Wirtschaft bezeichnet wird, gibt es bisher nur warme Worte“, kritisiert Schnabel. Umso erfreulicher sei es, dass das Land Baden-Württemberg offenbar inzwischen auch Unterstützung für diese Firmen erwäge.

Nach Ansicht der IHK sollten zudem die Betriebe, die in den letzten Wochen auf staatliche Anordnung hin schließen mussten, eine staatliche Entschädigung für ihre wirtschaftlichen Ausfälle bekommen.

Bei der IHK Rhein-Neckar sind nach Angaben von Hauptgeschäftsführer Nitschke unterdessen derzeit bis zu 70 Mitarbeiter damit beschäftigt, die Anträge von Unternehmen auf Corona-Soforthilfe des Landes Baden-Württemberg zu bearbeiten – teilweise auch am Wochenende. Bis Mittwochmorgen waren bei der Kammer Nitschke zufolge 18234 Anträge eingegangen. Ein Großteil davon sei bereits abgearbeitet und an die L-Bank weitergereicht worden.