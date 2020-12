Keine neuen Coronavirus-Todesfälle

Ludwigshafen.Ludwigshafen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion hat sich über das Wochenende nicht erhöht. Dies geht aus Daten des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz schwankt in der Chemiestadt indes etwas. Am Samstag lag der Wert bei 302, am Sonntag wurde er mit 344 angegeben.

Sehr hoch liegt dieser Wert in Speyer mit 516 (Sonntag) und 476 (Samstag). Der Rhein-Pfalz-Kreis meldet Inzidenzen von 307 (Sonntag) und 271 (Samstag) und die Stadt Frankenthal meldet Werte von 254 (Sonntag) und 219 (Samstag). Niedrigere Werte werden in Worms mit 148 (Sonntag) sowie 114 (Samstag) erreicht. Neustadt meldet 129 (Sonntag) und 133 (Samstag) und der Kreis Bad Dürkheim liegt an beiden Tagen bei 131.

