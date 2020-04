Knapp 17 000 Betriebe in der Region melden Kurzarbeit an

Mannheim.Vor dem Hintergrund der Corona-Krise haben in der Metropolregion Rhein-Neckar bisher knapp 17 000 Firmen Kurzarbeit angemeldet. Das haben die Agenturen für Arbeit in Mannheim, Heidelberg, Schwäbisch-Hall/Tauberbischofsheim, Darmstadt und Ludwigshafen am Dienstag bekannt gegeben. Dort lagen demnach zuletzt insgesamt 16 829 entsprechende Anzeigen vor.

Wie viele Beschäftigte in der Region

...