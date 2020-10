Kontrollen in Mannheimer Innenstadt - eine Gaststätte geschlossen

Mannheim.Das Polizeipräsidium Mannheim hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Mannheim am Freitagabend die Einhaltung der Corona-Verordnungen in Gaststätten überprüft. Wie aus einer Pressemeldung herausging, waren vor dem Hintergrund stark ansteigender Inzidenz-Zahlen rund 20 Polizeibedienstete in der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr an den Kontrollen beteiligt. Auch sechs Mitarbeitende des Ordnungsdienstes und der Gaststättenabteilung überprüften in insgesamt 15 Gaststätten das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, die Einhaltung der Mindestabstände und den Ausschank von Alkohol sowie die Einhaltung der Sperrzeiten, da es laut Stadtverwaltung in der jüngsten Vergangenheit vermehrt zu Verstößen gegen die neuen Auflagen gekommen war.

Während in den Gaststätten zum größten Teil die Auflagen eingehalten wurden und es nur vereinzelte Verstöße gegen das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sowie gegen die Abstandsregeln gab, wurden in einer Gaststätte in den E-Quadraten schwerwiegende Verstöße festgestellt.

Hohes Bußgeld für Wirt

Nach Informationen der Polizei war das Lokal mit rund 80 Personen überfüllt. Zudem sollen Gäste keinen Mund-und-Nasenschutzgetragen haben, es wurde getanzt und die Liste zur Kontaktverfolgung sei nur mangelhaft geführt worden. Als Konsequenz wurde die Gaststätte geschlossen. Der Wirt muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Polizeipräsident Andreas Stenger betonte im Anschluss, dass die aktuelle Lage viel Disziplin von den Menschen verlange. „Es geht uns nicht darum, möglichst viele Bußgelder zu erheben. Vielmehr soll die Einsicht in die Notwendigkeit der drastischen Einschnitte zur Eindämmung der Corona-Pandemie erhöht werden", erklärte er die auch in Zukunft geplanten Kontrollen.

