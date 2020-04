Kurzarbeitgeld: Rechner - wieviel Gehalt bleibt?

Die Corona-Pandemie hat auch die deutsche Wirtschaft fest im Griff. Immer mehr Firmen schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit. In der Metropolregion Rhein-Neckar haben nach Angaben der Agenturen für Arbeit bisher knapp 17.000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet (Stand 31. März). Viele Arbeitnehmer stellen sich nun die Frage: Was bedeutet das für mein Gehalt? Mit diesem Kurzarbeits-Rechner – bereitgestellt von Thomas M.R. Disqué, Fachanwalt für Steuerrecht – lässt sich schnell und unkompliziert ausrechnen, wie viele Einnahmen Ihnen voraussichtlich bleiben.

Jetzt Kurzarbeitergeld ausrechnen Bereitgestellt von Rechtsanwalt Thomas M. R. Disqué Bruttoarbeitsentgelt Soll: reguläres Monatseinkommen (ohne Einmalzahlungen und Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld)

Bruttoarbeitsentgelt Ist: reduziertes Monatseinkommen während der Kurzarbeit.

Was bedeutet Kurzarbeit genau?

Grundsätzlich erhalten Arbeitnehmer während der Kurzarbeit eine Kompensation von der Arbeitsagentur. Diese beträgt in der Regel 60 Prozent des Netto-Gehalts. Bei Menschen mit Kindern steigt der Anteil auf 67 Prozent. Allerdings heißt Kurzarbeit nicht immer, dass Betroffene gar nicht mehr zur Arbeit gehen. Arbeiten sie also zum Beispiel statt an fünf Tagen in der Woche nur noch an vier, erhalten sie 80 Prozent ihres regulären Gehalts vom Arbeitgeber. Der wegfallende Verdienst wird zum Teil über das Kurzarbeitergeld ausgeglichen.

Kurzarbeits-Rechner - so funktioniert's

Im Kurzarbeits-Rechner tragen Sie bei „Bruttoarbeitsentgelt Soll“ Ihr reguläres Monatseinkommen ein. Sonderzahlungen wie Weihnachts- oder Urlaubsgeld werden dabei nicht berücksichtigt. Im Feld „Bruttoarbeitsentgelt Ist“ tragen Sie das Monatsgehalt ein, dass Sie während der Kurzarbeit weiterhin erhalten. Arbeiten Sie gar nicht mehr (Kurzarbeit Null), beträgt Ihr aktuelles Einkommen dementsprechend auch null Euro.

Als nächstes werden Sie nach Ihrer Steuerklasse gefragt. So bestimmen Sie Ihre Steuerklasse:

Steuerklasse I: Ledige, Geschiedene und Verwitwete (ab dem übernächsten Jahr nach dem Tod des Partners) sowie Verheiratete oder in einer eingetragenen Partnerschaft Lebende, die dauerhaft getrennt leben.

Steuerklasse II: Alleinerziehende ab dem ersten Kind.

Steuerklasse III: Verwitwete (im Jahr des Todes des Partners und dem Folgejahr) sowie Verheiratete oder in einer eingetragenen Partnerschaft Lebende, wenn der Partner die Steuerklasse V gewählt hat, weniger verdient oder nicht arbeitet.

Steuerklasse IV: Verheiratete oder in einer eingetragenen Partnerschaft Lebende, wenn der Partner ebenfalls die Steuerklasse IV gewählt hat. Haben Sie und Ihr Partner sich für die Steuerklasse IV mit Faktor entschieden, müssen Sie diesen ebenfalls angeben. Den Faktor finden Sie ebenso wie die Steuerklasse unter anderem auf Ihrer elektronischen Lohnsteuerbescheinigung.

Steuerklasse V: Verheiratete oder in einer eingetragenen Partnerschaft Lebende, wenn der Partner die Steuerklasse III gewählt hat.

Steuerklasse VI: Ab dem zweiten Job, wenn Sie mehr als ein Arbeitsverhältnis haben.

Außerdem müssen Sie angeben, ob Kinder in Ihrem Haushalt leben und in welchem Bundesland Sie wohnen. Haben Sie all das ausgefüllt, klicken Sie auf „berechnen“.

Das Programm ermittelt dann eine Liste von Zahlen: Anhand Ihrer Angaben berechnet es zunächst Ihr reguläres Nettomonatsentgelt und im nächsten Schritt Ihr reduziertes Nettomonatseinkommen während der Kurzarbeit. Die Differenz - verrechnet mit dem Ausgleichsfaktor von 60 beziehungsweise 67 Prozent - ergibt Ihr Kurzarbeitergeld.

Zum Abschluss bestimmt der Rechner ihr Nettogehalt inklusive der Ausgleichszahlung.