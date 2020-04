„Lasse mich nicht unterkriegen“

Heidelberg.Dieser Gegner hat Irina Schönberger keine Chance gelassen. Im Boxring, da macht der 25-Jährigen niemand so schnell etwas vor. Aber den Auswirkungen des Coronavirus hat auch die Sportsoldatin nichts entgegenzusetzen. Wobei, das stimmt so nicht. „Positiv bleiben.“ So lautet die Grundeinstellung der jungen Frau, die beim AV Speyer anfing zu Boxen, mit zehn. Nun war Irina drauf und dran, sich ihren großen Traum zu erfüllen. Irina wollte und will zu Olympia. Zwei Siege im Qualifikationswettkampf fehlten ihr noch, dann hätte sie das Ticket für die Sommerspiele 2020 in der Tasche gehabt. Die Deutsche-Vizemeisterin war gut drauf vor dem Turnier in London.

„Wir waren schon seit Februar in England, hatten ins in Sheffield im Trainingslager auf die Qualifikation vorbereitet. Da war die Situation noch lange nicht so extrem. Dieses Ausmaß war überhaupt noch nicht absehbar“, erinnert sich die ausgebildete Logistikerin, die extra für Olympia eine Freistellung mit ihrem Arbeitgeber, der Heidelberger Druckmaschinen AG, vereinbart hatte.

„Ich war in London voll auf das Turnier fokussiert – im Tunnel – schließlich ging es darum, das Olympia-Ticket zu sichern“, hatte sie alles drumherum ausgeblendet. „Wir hatten spekuliert, ob die Quali stattfindet. Dann ging es Schlag auf Schlag. Am Montag um 16 Uhr gab es ein Meeting und um 17 Uhr hieß es – aus, vorbei. So habe ich das noch nie erlebt“, schildert Irina die Ereignisse in der britischen Metropole.

Kollegen positiv getestet

Seitdem ist einiges passiert. Erst mit reichlich Verspätung wurde bekannt, dass mehrere Athleten positiv auf das Covid-19-Virus getestet wurden. „Da wird einem dann plötzlich bewusst, dass das alles nicht so weit weg ist, wie man das gedacht hatte. Die Kollegen waren zwar in einem anderen Hotel untergebracht, aber es hätte uns genauso treffen können“, sagt die Mittelgewichtlerin.

Mit voller Wucht ist sie auch von den Beschlüssen betroffen, die das Internationale Olympische Komitee nach reiflicher Überlegung verabschiedet hat. „Dass sich das IOC so lange Zeit genommen hat, bis es sich für die Verschiebung der Olympischen Spiele entschieden hat, ist schon etwas seltsam. Schließlich wurde ja fast alles verschoben. Natürlich reden wir bei Olympia nicht über Peanuts. Aber angesichts der Situation darf man nicht auf die Finanzen achten. Da steht die Gesundheit der Athleten und Zuschauer im Vordergrund“, hätte sich Irina eine schnellere Entscheidung gewünscht.

Die Ungewissheit, ob und wie sie sich für Tokio qualifizieren könnte, war nicht leicht zu ertragen. „Es haben ja schon länger unterschiedliche Bedingungen für die Sportler geherrscht. Bei uns sind alle Olympiastützpunkte geschlossen. Ich kann nur Laufen gehen und Stabi-Übungen machen. Aber an Boxtraining ist nicht zu denken. Insofern bin ich froh, dass jetzt der neue Termin feststeht“, sagt sie.

Die Ansetzung der Spiele ab dem 23. Juli 2021 bedeutet für Irina aber auch, dass es jede Menge zu klären gibt. „Ich hoffe, dass die Bundeswehr meinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Mein Sabbatical bei den Heidelberger Druckmaschinen würde eigentlich Ende 2020 auslaufen. Da stellt sich natürlich die Frage, ob mir das verlängert wird“, hat sie derzeit mehr Fragen als Antworten.

„Das ist alles nicht so einfach. Zumal es wegen der Lage schwer ist, sich mit den nötigen Personen an einen Tisch zu setzen und Dinge zu klären. Da werde ich wohl unter anderem mit dem Laufbahnberater am OSP nach Lösungen suchen – und ich bin mit Sicherheit nicht die Einzige“, wartet auf Christoph Steinbach und sein Team reichlich Arbeit.

Hoffen auf Training im Team

Aber unterkriegen lässt sich die 25-Jährige auf keinen Fall. „Ich glaube schon, dass das eines der Dinge ist, die man als Leistungssportler lernt. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Man erlebt doch im Sport immer wieder Niederlagen und Rückschläge. Sei es im Training oder den Wettkämpfen – diese Erlebnisse motivieren mich eher“, geht Irinas Blick nach vorn. „Wir sind alle Menschen, keine Maschinen. Wenn etwas schlecht gelaufen ist, gilt es, sich aufzuraffen. Es kommen bessere Zeiten“, ist sie sicher.

Dann kann sie auch wieder im Ring ihre Stärken ausspielen. „Ich kann im Ring schon ein Psycho sein“, sagt sie von sich selbst. Eine Schlägerin ist sie aber nicht, vielmehr guckt sie sich ihre Gegnerinnen aus, entdeckt blitzschnell Schwachstellen oder setzt Tipps vom Trainer in der Ringecke rasch um.

Diese Interaktion, sie fehlt der Boxerin. Deshalb hofft sie auch, dass es nach dem Ende der Corona-Krise die Menschen wieder in die Vereine zieht. „Ich würde es mir wünschen. Jetzt müssen wir alle darauf verzichten und merken, was uns fehlt. Mich motiviert das Training in der Gruppe. Wenn ich mal einen schlechten Tag habe, geben mir die anderen einen Schub. Und wenn man dann nach den Übungen kaputt ist und noch zusammensitzt, ist es ein gutes Gefühl, das gemeinsam geschafft zu haben.“