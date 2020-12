Ludwigshafen erreicht Inzidenz von 410,4 - Sieben Corona-Todesfälle

Rhein-Pfalz-Kreis.Im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Rhein-Pfalz-Kreis verschlechtert sich die Lage drastisch: Insgesamt hat das Land Rheinland-Pfalz am Montag für den gesamten Landkreis und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal sowie Speyer zwölf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet, in Ludwigshafen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 410,4 und in Speyer gab es 50 Neuinfektionen.

Im Rhein-Pfalz-Kreis sind drei Todesfälle gemeldet worden. Informationen zu den Verstorbenen gibt das Land nicht an. Mit 67 Neuinfektionen steigt die Inzidenz zudem auf über 300, nämlich 302,7 Fälle pro 100.000 Einwohner. Von 1050 aktiven Fällen werden 40 laut Zahlen des Landes aktuell in Krankenhäusern versorgt.

In Ludwigshafen sind derzeit 65 von 1050 Corona-Patienten hospitalisiert. Wie Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck am Freitag in einer Video-Konferenz mitteilte, seien am Klinikum somit alle Beatmungsgeräte belegt. In der Chemiestadt sind bislang 3396 Infektionen bekannt, mit 118 neu gemeldeten Fällen steigt die Inzidenz am Montag auf 410,4. Das ist ein neuer Höchstwert. Außerdem meldet das Land sieben Verstorbene. In der Summe sind in Ludwigshafen nun 38 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt.

Mit einem Wert von 367,9 folgt Speyer weiterhin Ludwigshafen mit der zweithöchsten Inzidenz in Rheinland-Pfalz - auf Platz drei ist derzeit übrigens der Rhein-Pfalz-Kreis. Am Montag wurde ein weiterer Todesfall bekannt gegeben (der elfte), hinzu kommen 50 Neuinfektionen.

Und auch in Frankenthal hat es einen Todesfall gegeben, dort sind nun neun bekannt. Insgesamt wurden 652 Infektionen registriert (34 neue), fünf der 326 bekannten Infizierten werden im Krankenhaus behandelt.

