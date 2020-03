Ludwigshafener Ebert-Halle bereit für knapp 130 Covid-19-Patienten

Ludwigshafen.In Ludwigshafen steht ab sofort die Friedrich-Ebert-Halle zur Versorgung von Covid-19-Patienten bereit. Damit hat sich die Stadt auf eine steigende Anzahl von mit dem Coronavirus betroffenen Personen vorbereitet, teilte die Feuerwehr mit. 128 Betten wurden aufgestellt. 56 davon können Patienten mit medizinischem Sauerstoff versorgen.

Vor allem sollen in der Ebert-Halle künftig leichte Fälle bei Kapazitätsengpässen aus dem Klinikum ausgelagert werden. "Auch wenn wir hoffen, dass diese Pflegehilfseinrichtung nie benötigt wird, können wir mit Blick auf andere Länder, wie beispielsweise Italien, es nicht nur beim Hoffen belassen", betont Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Die schweren Fälle, die auf Beatmung und Intensivpflege angewiesen sind, sollen in den Krankenhäusern verbleiben. Bei Bedarf könne die Bettenanzahl in der Ebert-Halle jedoch kurzfristig erhöht werden. "Es müssen jetzt Vorbereitungen getroffen werden, damit Patienten bei Überlastung des öffentlichen Gesundheitsdienstes nicht auf den Straßen liegen müssen", sagt Steinruck weiter.

Dankbare Oberbürgermeisterin

In den vergangenen zehn Tagen entstand die Pflegehilfseinrichtung unter der Leitung der Feuerwehr. Hilfe bekam sie dabei durch die Katastrophenschutzeinheiten der Hilfsorganisationen mit Unterstützung der LuKom und des städtischen Klinikums. "Ich danke ganz herzlich den ehrenamtlichen Helfern des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr für die geleistete Arbeit“, erklärt die Oberbürgermeisterin.

Der Betrieb der Einrichtung wird mit Personal des Katastrophenschutzes, Ärzten aus dem Ärztenetz Ludwigshafen, freiwilligen Helfern mit medizinischer, pflegerischer oder rettungsdienstlicher Ausbildung und unter ärztlicher Leitung aus der Gruppe der Leitenden Notärzte der Vorderpfalz gewährleistet. „Ein besonderer Dank gilt den vielen Freiwilligen, die sich bereits auf den Aufruf der Stadt zur Unterstützung in der Pflegehilfseinrichtung oder zur Betreuung hilfsbedürftiger Mitmenschen gemeldet haben", so Steinruck .