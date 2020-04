Mannheim feiert Ostern zuhause

Mannheim.Im Morgengrauen des Ostersonntag sieht es auf den ersten Blick so aus, als hätte die Polizei vor der Christuskirche in der Nacht eine verbotene Corona-Party aufgelöst: Doch in Wirklichkeit handelt es sich dabei um eine religiöse Kunstinstallation zum Abendmahl. Zusammen mit dem Kreuzweg, der Kreuzigung und der Auferstehung sind zurzeit vier Kunstwerke vor und auf den Stufen der Christuskirche aufgebaut. Wegen der Corona-Verordnung sind momentan alle kirchlichen Versammlungen untersagt, in der Osternacht blieb die Christuskirche geschlossen.

In der Citykirche Konkordien gab es ein Osterfeuer in der späten Nacht, Pfarrerin Ilka Sobottke entzündete im Morgengrauen mit dem Osterfeuer die Oster- und Altarkerzen und erfüllte den ansonsten menschenleeren Kirchenraum mit dem neuem Auferstehungslicht. Nach einer live im Internet übertragenen Andacht kam ein Gläubiger mit einer mitgebrachten Kerze und holte sich das Osterfeuer mit nach Haus. Im Anschluss an die Andacht sang Sobottke mit Gläubigen vor der letzten Glut des Osterfeuers, ein Trompeter spielte dazu.

Gegen 9 Uhr versammelten sich in der Christuskirche ein Dutzend Gläubige, ein Gottesdienst hat nicht stattgefunden, die Nähe zu Christus und zur Kirche war ihnen an diesem wichtigen Festtag dennoch wichtig. Pfarrerin Maibritt Gustrau und Lehrvikar Sebastian Degen stellten Blumen auf für die Gläubigen, damit sie etwas mit nach Hause nehmen können. Ein Turmbläser erfüllte ab 10 Uhr den Platz um die Kirche mit seinem Spiel, während in der ganzen Stadt die Glocken läuteten. Auf dem Dach der Citykirche Konkordien spielten Turmbläser während unten im Vorgarten der Kirche Pfarrerin Sobottke mit ein paar wenigen Gläubigen zur Musik der Turmbläser singt. Das Osterfest 2020 war dank der Corona-Krise und der Verordnungen anders als in den Jahren zuvor, die Menschen haben zuhause feiern müssen.

Am Nachmittag blieben die Menschen auch weitgehend zuhause, im Unteren Luisenpark blieb es nachmittags sehr ruhig. Gegen 16.30 Uhr änderte sich zudem auch das Wetter, es wurde kühler und windiger, es gab zudem ein paar Tropfen Regen. Die wenigen Besucher machten sich auf den Heimweg, der Park leerte sich sehr schnell.