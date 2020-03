Mannheim-Jungbusch: Streit um Toilettenpapier in Supermarkt eskaliert

Mannheim.Ein Streit zwischen einem 47-jährigen Kunden und zwei Angestellten ist am Mittwochmorgen in einem Supermarkt im Mannheimer Stadtteil Jungbusch eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, war nach bisherigem Ermittlungsstand Toilettenpapier Auslöser für den Streit.

Offenbar wollte der Mann mehrere Packungen des aktuell "begehrten Gutes" einkaufen, hieß es in einer Mitteilung. Wegen der Coronakrise ist die Menge an Klopapier, die in Supermärkten an einzelne Kunden abgegeben wird, begrenzt.

Der 47-Jährige soll zunächst eine Kassiererin und in der Folge einen weiteren Angestellten des Marktes beleidigt haben. Außerdem soll der 47-Jährige versucht haben, den Angestellten mit der Faust zu schlagen. Es soll zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Dabei soll der Angestellte des Marktes auch von einem weiteren, bislang unbekannten Kunden, mit dem Knie gegen die Stirn getreten worden sein. Beim Eintreffen mehrerer Streifenwagen hatte sich die Situation bereits beruhigt, teilte die Polizei mit. Der 47-Jährige habe am Boden gelegen und über Schmerzen geklagt. Ein Rettungswagen war bereits von Angehörigen verständigt worden, der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angestellte des Supermarktes wurde ebenfalls verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Die Ermittlungen unter anderem wegen Beleidigung und Körperverletzung dauern an. Zeugen des Vorfalls und Personen, die Hinweise auf den noch unbekannten Mann geben können, der den Angestellten getreten haben soll, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer unter 0621 12580 zu melden.

Gegen 12 Uhr wurde die Polizei erneut verständigt, da offenbar mehrere „Sympathisanten“ des 47-Jährigen am Discounter erschienen waren und die Angelegenheit mit dem Angestellten "klären" wollten. Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzungen, konnte jedoch keine Personen mehr festgestellt werden.