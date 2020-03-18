Mannheim'de koronavirüs ile ilgili yeni kararlar

Mannheim/Berlin.Federal Alman hükümeti ve Baden-Württemberg gibi diğer federal devletlerin vermiş olduğu ortak kararla koronavirüsünün yayılmasını önlemek için bazı yasal kararlar alındı. Bu bağlamda gastronomi ve bir çok boş zaman aktiviteleri, spor ve kültür kuruluşları ve perakende sektörünün geniş alanın kapatılmasına karar verildi. Bir çok farklı kurum, fitnes salonlar ve bahis bayileride kapalı kalacaktır. Bu yasal düzenleme 18.03.2020 itibariyle yürürlüğe girecektir.

Mannheim belediyesi bu yeni genel kararnamenin bazı bölümlerini genişleterek, arttıracağını beyan etti. Okullar ve kreşler kapatılmış durumda, huzurevlerinde veya bakım tesislerinde yaşayan aile üyeleri şu kritik dönemde ziyaret edilmemeli.

Yeni kararnameye göre bütün perakende mağazları kapatılacaktır. Kapanmayacak olan mağazalar ise:

gıda perakendesi

pazarlar

alkol ve gönderim hizmetleri

içecek piyasası

eczaneler

tıbbi malzeme depoları

kişisel Bakım, kozmetik ve sağlık marketi benzinlikler

bankalar

postahaneler

kuaförler

kuru temizlemeleri, yıkama salonları

gazeteciler

yapı- ve bahçe marketleri

evcil hayvan dükkanları

ve toptancılar olacaktır

Yeni karnameye göre gastronomi sektöründe sadece belli koşulları gerçekleştirebilen restoranlar açık kalacaktır. Bunlar sadece müşterilerin arasındaki oturma mesafesi değil, aynı zamanda personelin olası enfeksiyon zincirinin takibi, bunun belgelenmesi ve izlenmesi. Bu İzlenebirlik bir ay boyunca sağlanmalıdır. Bunları dışında sokak satışına müsade vardır.

Belediye tarafından bütün 10 kişinin üzerinde olan toplantılar yasaklanmıştır. Bunlara açık alanlardaki yerel toplantılar da dahildir. Gıda sektöründe ve diğer açık kalan kurumlarda ise müşterileri koruma amaçlı hijyen ve benzeri önlemlerin alınması ön görülmüştür.

Luisen- ve Herzogenried, Strandbad, Neckar- ve Rheinwiese bölgesindeki bütün parklar kapatılmıştır.

Mannheim belediyesi genel olarak kendi belediye hizmetlerini Elektronik, telefon ve yazılı şekilde sınırlandıracaktır. Kişisel görüşmeler Sadece istisnai durumlarda ve daha önce kararlaştırlmışsa gerçekleşecektir.

Bu özellikle kamu hizmetlerinde, iş ve sosyal alanlarında, Jobcenter (iş kur), Jugendamt ( gençlik hizmetleri dairesi), Gesundheitsamt (sağlık dairesi) için geçerli olacaktır. (Örnek: çocuk koruma alanı)

Belediye başkanı Dr. Peter Kurz bütün yurttaşların bu dönemde anlayışlı ve hoşgörülü olmalarına davet edip, bu önlemlerin sadece virüsün yayılmasını engelleme, yavaşlatma amaçlı olduğunu vurguluyor: “Şimdi mecbur olmadıkça sosyal iletişimi daha hızlı ve kısıtlı şekilde azaltmalı. Mümkün olan her yerde: evde kalın! Dışarıda bulunuyorsanız ya tek başına, ya da yakınınızla. Bütün kurumları kapatıp, başka yerlerde yeni ve çok fazla insanlarla karşılaşmak, bu durumda hiç mantıklı değil. İş durumundan dolayı insanlarla karşılaşıyorsanız, hijyen kurallarına uyun ve mümkün oldukça insanlarla yaklaşık 1,5 2 metre arası mesafe koyun. Birlikte ne kadar hızlı ve emin adımlarla ilerlersek, o kadar kısa süre tedbirleri uygulamak gerekecektir. Kurumları ve diğer ilgili kişileri uyarma gereği duyuyorum: sizler tedbir almak için kararnameyi ve talimatarı beklemek zorunda değilsiniz, şimdiden harekete geçin!“ Almanya Başbakanı Angela Merkel, korona krizini ikinci dünya savaşı'ndan bu yana en büyük zorluk olarak görüyor. Dışişleri Bakanlığı acil ve gerekli olmadıkça yurt dışına seyahat edilmemesini tavsiye ediyor.

Genel bilgiler

Yeni tip koronavirüs nedir ve ne kadar tehlikelidir?

Koronavirüs (Sars-CoV-2) ilk kez Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde görüldü ve kısa bir zamanda tüm dünyaya yayıldı. Federal Sağlık Bakanlığına göre koronavirüs enfeksiyonu kuru öksürük, burunda akıntı, boğaz gıcıklanması ve ateş gibi semptomlara yol açabilir; bazen ishal ve mide bulantısı da görülür. Bulaştıktan sonra ilk hastalık belirtilerinin ortaya çıkması 14 günü bulabilir. Enfeksiyon, çocuklar dahil olmak üzere, çoğu insan için hayatı tehdit edici nitelikte değildir. Ancak virüs, bazı hastalarda solunum problemleri ve zatürre ile daha ağır bir hastalığa yol açabilir. Bugüne dek ölüm olayları yaşlı ve/veya kronik hastalığı bulunan kişilerde meydana gelmiştir. Bu nedenle yaşlılar, sigara kullananlar ve kalp hastalığı, astım, diabet ve kanser gibi başka hastalıkları bulunan insanlar özellikle risk altında ve iyi korunmalı. Hamile kadınların daha fazla risk altında olduğuna dair mevcut bir kanıt bulunmuyor. Bu yeni solunum yolu hastalığının şiddetini değerlendirmek için elde şuan için yeterli kesin veriler bulunmamaktadır. Ve halen koronavirüsten korunma sağlayacak bir aşı yoktur - ilaç ve biyoteknoloji şirketleri Sars-CoV-2'ye karşı aşı bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Virüs nasıl bulaşır?

Yeni tip koronavirüs insandan insana temas yoluyla bulaşabilir. Ana bulaşma yolu damlacık enfeksiyonudur.

Virüsten nasıl korunabilirim?

Hastalıktan korunmak için atılması gereken adımlar grip salgınlarındakinden farklı değil:

ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunla yıkayın

ellerinizi yüzünüzden uzak tutun, ağız ve burun bölgesine, gözlerinize dokunmaktan kaçının

soğuk algınlığı, öksürük ve ateş belirtileri gösteren insanlarla aranızda bir ike metre mesafe koyun. Genel olarak disarida baskalari ve sizin aranzinda mesafe olsun

kimsiyle el sıkışmayın ve sarılmayın

hapşırırken ve öksürürken ağzınızı bir mendil veya dirseğinizle kapayın

Sakın evden dışarı cıkmayın! Öncelikle eğer virüs belirtilerinin sizde olduğunu düşünüyorsanız muayenehaneye gitmeden önce aile doktorunuzu, yetkili yerel sağlık birimini ya da 116117 numarasını arayın ve prosedürü görüşün. Ayrıca koronavirüsünü kapmış olan biriyle fiziksel temasınız olursa da yetkili sağlık idaresine başvurun.

(Stand 18.03.2020; mit Unterstützung von Melda Caliskan Siliv)