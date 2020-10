Mannheimer Abendakademie führt Maskenpflicht ein

Mannheim.Die Mannheimer Abendakademie führt ab sofort eine Maskenpflicht ein. In allen Standardkursen, die sich nicht öfter als einmal in der Woche für 90 Minuten treffen, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ab acht Teilnehmern vorgeschrieben. Für Kurse, die sich länger oder öfter treffen, gilt die Maskenpflicht permanent. Und zwar sowohl für Teilnehmer als auch für die Kursleitung.

"Das Corona-Infektionsgeschehen entwickelt sich dynamisch, die Zahlen steigen schnell", begründet die Abendakademie die Maskenpflicht in einem Schreiben an eine Kursteilnehmerin, das dieser Redaktion vorliegt. Ohne Mund-Nasen-Schutz sei im Falle eines infizierten Teilnehmers eine Quarantäne-Anordnung (in der Regel für 14 Tage) für den ganzen Kurs wahrscheinlich.

Die Maskenpflicht könnte in Fremdsprachen-Kursen zu Problemen bei Aussprache-Übungen führen. Generell empfiehlt die Abendakademie ihren Kursteilnehmern: "Sprechen Sie mit Ihren Kursleitenden bereits jetzt über Möglichkeiten, Ihren Kurs ganz oder teilweise digital gemütlich und sicher zu Hause zu erleben!"

Die Bildungseinrichtung schreibt weiter: "Sollte sich das Geschehen weiter so dynamisch entwickeln, ist mit verschärfenden Einschränkungen durch die Stadt Mannheim zu rechen." Was das konkret bedeuten könnte, war am Montagvormittag indes noch unbekannt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.10.2020