Mannheimer Oberbürgermeister: Ausgangssperre bisher erfolgreich

Mannheim.Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz hat sich mit dem bisherigen Verlauf der nächtlichen Ausgangssperre in seiner Stadt zufrieden gezeigt. Es lasse sich bereits erkennen, dass die beabsichtigte deutliche Reduzierung privater Kontakte mit dieser Maßnahme erreicht werden könne, sagte Kurz am Dienstagnachmittag vor dem Hauptausschuss des Gemeinderats. Fraglich sei allerdings, ob es für eine nachhaltige Reduzierung des Infektionsgeschehens in Kommunen mit hoher Sieben-Tage-Inzidenz nicht weitergehender Maßnahmen auf Bundes- oder Landesebene bedürfe. Auch an den über Weihnachten vorgesehenen Kontaktlockerungen äußerte Kurz Zweifel. Gesundheitsamtschef Peter Schäfer berichtete in der Sitzung von 106 neuen Fällen sowie einem weiteren Todesopfer, die am Dienstag bis 16 Uhr gemeldet worden seien. Demnach starb eine über 90-Jährige in einem Mannheimer Krankenhaus. Nach den neuen Zahlen der Stadt beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz in Mannheim nun 243,2. Am Montag lag sie bei 232,7.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020