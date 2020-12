Mannheimer Wirtschaftsexperte Heinemann prognostiziert Insolvenzwelle

Mannheim.Restaurants haben geschlossen, Geschäfte in den Innenstädten geöffnet. Die einen erhalten einen finanziellen Ausgleich, die anderen nicht - leiden aber trotzdem unter dem Lockdown, wie Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim betont. "Viel stärker sind Unternehmen betroffen, die nicht schließen müssen, aber Umsatzausfälle haben", so der Experte. Heinemann leitet am ZEW den Forschungsbereich „Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft“ und lehrt außerdem Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg. Dass nicht alle Unternehmen die Coronakrise überstehen werden, ist für Heinemann „so sicher wie das Amen in der Kirche“. Er warnt: "Uns steht eine Insolvenzwelle bevor.“ Deshalb sei es auch richtig, dass der Staat die Wirtschaft mit Milliardenhilfen unterstützt. Denn: "Es gibt ein Leben nach Corona."

Gleichzeitig beschleunigt die Coronakrise den Strukturwandel, beispielsweise in den Innenstädten. "Seit Jahren wandern Umsätze aus den Fußgängerzonen ab.“ Eingekauft werde zunehmend online, ein Trend, der sich nach der Pandemie fortsetzen werde. Es werde in Zukunft auch weniger Geschäftsreisen geben, ist sich Heinemann sicher, der vor der Krise aus beruflichen Gründen selbst oft nach Berlin oder Brüssel gefahren sei. Persönliche Treffen seien zwar unverzichtbar, vieles lasse sich jedoch auch digital bewerkstelligen. Das habe Folgen: für Hotels, Restaurants, für die Bahn sowie den Luftverkehr. Grundsätzlich habe sich der Welthandel aber viel schneller erholt, als dies erwartbar gewesen wäre – auch wenn es insgesamt noch eine Weile dauern werde, bis das Vorkrisenniveau erreicht sei. „Mein Tipp ist, dass wir bis ins Jahr 2022 brauchen werden, um die wirtschaftliche Leistung von 2019 zu erreichen."

