Mannheims Schwetzingerstadt singt gegen die Krise

Mannheim.Der Mannheimer Stadtteil Jungbusch hat es vorgemacht – nun hat die Schwetzingerstadt nachgezogen: Bereits seit Sonntag musizieren die Bewohner eines Hauses in der Tattersallstraße auf dem Balkon für ihre Mitmenschen. Begonnen haben Initiatorin Inge Baßler und die Mitbewohner des Hauses, um den Kleinsten etwas Positives auf die Ohren zu geben. So schaffen es auch Kinderlieder wie "Aramsamsam" in die Playlist. Im Laufe des Balkon-Konzerts würde sich das Geschehen dann zu einem bunten Pottpourrie an Songs entwickeln.

„Jeder trägt das zum Programm bei, was er kann“, erklärt Baßler. Sie selbst bewaffnet sich dabei mit der geerbten Heimorgel ihres Vaters, um sich auf ihren Balkon zu stellen und im Hintergrund etwas zur Musik beizutragen. Besonders die Kinder hätten beim Musizieren ihren Spaß: „Die Kinder trommeln, spielen Mundharmonika oder freuen sich einfach.“ Auch am Samstagabend spielte die „Band“, um die Nachbarschaft in Zeiten der Corona-Krise bei Laune zu halten.

Das gemeinsame Balkonsingen kommt aus Italien, wo die Menschen seit Wochen wegen der verhängten Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie kaum mehr vor die Tür dürfen. Auch in Deutschland und in Mannheim gibt es mittlerweile Aufrufe zu solchen Aktionen. Sie soll eine Verneigung vor den Menschen sein, die in Corona-Zeiten besonders stark im Einsatz sind.