Mehr als 900 neue Corona-Infektionen - 23 weitere Verstorbene

Rheinland-Pfalz.Die Zahl der Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist am Mittwoch um 962 auf 52 125 gestiegen. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 23 auf 759. Aktuell sind 16 707 Menschen in Rheinland-Pfalz mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert.

Die sogenannte Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag am Mittwoch landesweit bei 137,8 und damit über dem Wert der Vorwoche (120,4). Die höchste Inzidenz gibt es in Speyer mit 401,5. Danach folgen Ludwigshafen (390,7), der Rhein-Pfalz-Kreis (258,1) und die Stadt Frankenthal (217,4). Am niedrigsten ist die Inzidenz im Kreis Birkenfeld mit 66,7.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020