Musiker veranstalten Wohnzimmerkonzert auf ProSieben

Wegen Corona-Gefahr werden derzeit Tourneen abgesagt oder verschoben. Für die Künstler bedeutet das nicht nur Einkommenseinbußen; vielen fehlt es, auf der Bühne zu stehen. Um ihre Fans und sich gleichermaßen ein wenig Freude zu bereiten, veranstalten immer mehr Musiker und Bands Konzerte, die sie aus den eigenen vier Wänden übertragen.

Während im Internet bereits einiges geboten wird, veranstaltet der Fernsehsender ProSieben am heutigen Freitag „Das große Wohnzimmer-Festival“ aktuell. Mehr als 40 nationale und internationale Acts treten in diesem Rahmen auf Am Start sind neben Nico Santos, Alice Merton, Lena Mayer-Landrut und Felix Jaehn auch Ava Max, Dua Lipa, Lukas Graham und Josh Groban. Auch Komiker wie Lokalmatador Bülent Ceylan machen mit. Jeder wird per Webcam zugeschaltet. Moderiert wird der Abend von Joko Winterscheidt und Steven Gätjen, die live mit nötigem Sicherheitsabstand in einem TV-Studio sitzen.

Nach einem kurzen Plausch mit einer lässig gekleideten Lena Meyer-Landrut eröffnet sie den Abend mit einem Medley. Ihr erster Hit „Satelite“, mit dem sie vor zehn Jahren den European Song Contest gewann, darf nicht fehlen. Ray Garvey meldet sich aus seinem Tonstudio „Supergirl“ singt und sich selbst auf der Gitarre begleitet. Mando Diao aus Schweden präsentieren ihren neuen Song „Long long way“. Auch Álvaro Soler greift zur Gitarre und singt „El Mismo Sol“, einem Lied, für das er auch eine Version mit Jennifer Lopez aufgenommen hatte. Das Stück soll Mut machen: „Die Message des Songs ist, dass wir alle unter der gleichen Sonne sind.“