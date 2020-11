Negativ-Rekord: Mannheim meldet am Dienstag 140 neue Corona-Fälle

Mannheim.Das Mannheimer Gesundheitsamt hat am Dienstag bisher 140 neue Corona-Fälle registriert. Das berichtete Amtsleiter Peter Schäfer gegen 16 Uhr im Hauptausschuss des Gemeinderats. Auch ein weiteres Todesopfer sei hinzugekommen. Am Montag hatte die Stadt neun Todesfälle auf einen Schlag gemeldet, zu denen es am Wochenende vor allem in einem Seniorenheim gekommen war.

Nach den Worten von Schäfer sprechen die neuen Zahlen „ganz sicher nicht für ein gebremstes Infektionsgeschehen“ in Mannheim. Auch Oberbürgermeister Peter Kurz sagte, entsprechende mit dem jüngsten Lockdown auf Bundesebene verbundene Hoffnungen hätten sich bisher hier leider nicht erfüllt. Während deutschlandweit bei der Entwicklung der Pandemie eher eine „Seitwärtsbewegung“ erkennbar sei, gebe es in der Quadratestadt seit einigen Tagen wieder eine dynamische Steigerung der Zahlen.

Kurz verwies auch auf die nicht minder dramatische Situation auf linken Rheinseite, konkret gemeint sein dürften Ludwigshafen und Speyer. Der Mannheimer Oberbürgermeister kündigte Gespräche mit anderen Verantwortlichen darüber an, ob in der Region vielleicht eine länderübergreifend „Hotspot-Strategie“ sinnvoll sei. Dies werde aber einige Zeit beanspruchen. Es mache wohl auch Sinn, vor der möglichen Verhängung konkreter Maßnahmen erst die Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten in der kommenden Woche abzuwarten.

