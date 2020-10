Kreis Bergstraße.Im Kreis Bergstraße ist am Freitag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Wie die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung erklärte, verstarb eine 75-jährige Person aus einem Pflegeheim in Biblis.

Zudem wurden dem Gesundheitsamt im Kreis 36 neue nachgewiesene Coronavirus-Infektionen gemeldet.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.10.2020