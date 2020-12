Neun Corona-Todesfälle im Rhein-Neckar-Kreis und Heidelberg

Rhein-Neckar/Heidelberg.Im Rhein-Neckar-Kreis sind am Mittwoch erneut Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Dabei handelt es sich um fünf männliche und vier weibliche Personen. Im Landkreis sind vier Männer (drei im Alter von 70 bis 80 Jahren, einer zwischen 90 und 100 Jahren) und drei Frauen (zwei im Alter von 80 bis 90 Jahren, eine zwischen 90 und 100 Jahren) gestorben. Hinzu kommen eine Heidelbergerin und ein Heidelberger, beide zwischen 80 und 90 Jahre alt.

Nähere Informationen zu den Verstorbenen und den Umständen liegen nicht vor. Die Behörde weist in diesem Zusammenhang auf die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und ihrer Angehörigen hin. Im Landkreis sind nun 160, im Stadtgebiet Heidelberg 25 Todesfälle bekannt.

Zudem wurden bis Mittwochmittag 219 Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis registriert. In der Summe sind damit 8877 Fälle seit März bekannt von denen 7260 wieder als genesen gelten. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 234,5 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Im Stadtgebiet Heidelberg wurden 30 Neuinfektionen gemeldet, die Anzahl der neuen Fälle steigt also auch hier wieder stetig an. Von insgesamt 2439 Fällen sind 2160 abgeschlossen. Nachdem es über das Wochenende und Anfang der Woche so wirkte, als würden die Zahlen weiter sinken, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz erneut: auf 135,0.

