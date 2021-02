Polizei warnt vor Internet-Betrug im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

Stuttgart.Die Polizei warnt vor Betrügern, die mit gefälschten Produkten und Angeboten versuchen, im Internet Gewinn aus der Corona-Pandemie zu schlagen. „Mit Phishing-Mails wollen sie an sensible Daten kommen, in Fake-Shops bieten sie minderwertige Medizinprodukte oder unwirksame Arzneimittel gegen COVID-19 an“, schreibt die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes und rät dazu, auf die Quelle zu achten und Angebote zu prüfen.

Vor allem das durch die Pandemie auf Internetshops konzentrierte Kaufverhalten sowie die Informationsflut aus unseriösen Quellen nutzen demnach Kriminelle aus und vertreiben in Fake-Shops minderwertige Medizinprodukte und Arzneimittel, die angeblich vor Covid-19 schützen sollen. In Einzelfällen sei ein angeblicher Impfstoff angeboten worden, der tatsächlich nicht frei verkäuflich ist.

Die Polizei rät, jedes Angebot im Internet und die Seriosität der Anbieter genau zu prüfen. Ein fehlendes Impressum könne ein Hinweis auf eine gefälschte Webseite sein. Weitere Empfehlungen:

- Achten Sie auf Informationen offizieller Stellen, insbesondere im Zusammenhang mit Impfaktionen in Ihrer Umgebung. Offizielle Stellen sind zum Beispiel: Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltungen, das Gesundheitsamt, Landes- und Bundesministerien sowie das Robert Koch Institut (RKI).

- Bestellen Sie Medizinprodukte oder Arzneimittel nur bei zugelassenen Internetapotheken. Überprüfen Sie, ob Ihr gewählter Onlineanbieter im Versandapothekenregister (VAR) auf der Internetseite des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) aufgeführt ist.

- Kaufen Sie nur in Deutschland zugelassene Arzneimittel und Medizinprodukte. Welche das sind, können Sie unter www.pharmnet-bund.de recherchieren.

- Achten Sie grundsätzlich auf Ihre Daten - sowohl im Internet, als auch im realen Leben. Geben Sie keine Informationen zu Ihren finanziellen Verhältnissen oder andere sensible Daten preis.

Mehr Informationen über Betrug im Zusammenhang mit Corona finden Sie hier und hier.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.02.2021