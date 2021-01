Resilienzforscher fordert: "Wir müssen die Verzweifelten im Auge behalten"

Mannheim.Herr Prof. Lieb, die Corona-Pandemie dauert nun fast schon ein Jahr an. Wie belastend ist das für die Menschen?

Klaus Lieb: Wir haben Studien weltweit ausgewertet, und es ist nachweislich so, dass die Menschen belastet sind, das Stresserleben ist deutlich erhöht, und wir haben auch vermehrt depressive Symptome sowie Gefühle der Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit gesehen. Es gibt aber auch positive Aspekte.

Welche?

Lieb: An unserem Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz liefen schon vor Corona Langzeitstudien zum Thema Resilienz, Stressempfinden und Widerstandsfähigkeit. Die haben wir genutzt und bei einer Gruppe von 500 Personen durch wiederholte Befragung geschaut, wie sie mit dem ersten Lockdown umgegangen sind. Ein Ergebnis war, da waren wir erst einmal perplex, dass für einen großen Anteil der Befragten der Lockdown eher einen positiven Effekt hatte. Die waren nämlich nicht mehr so im Stress, arbeiteten von zu Hause, mussten nicht mehr stundenlang im Stau stehen, haben sich nicht sonst irgendwie geärgert oder waren unter Druck.

Auf der anderen Seite fühlten sich Menschen belastet. Wodurch konkret?

Lieb: Da gibt es mehrere Faktoren. Ein Faktor ist die Angst, sich selbst mit Corona zu infizieren oder dass ein naher Angehöriger erkrankt und vielleicht sogar stirbt. Einer der größten Risikofaktoren für spätere psychische Erkrankungen aber ist die Sorge, durch die Pandemie finanziellen Schaden zu nehmen. Wir haben das in der Weltwirtschaftskrise 2008 gesehen, danach waren viele Menschen so verzweifelt, dass sie nicht mehr weiterleben wollten. Die müssen wir im Auge behalten.

Sind diejenigen, die schon vor der Coronakrise psychisch krank waren, besonders gefährdet?

Lieb: Die ersten Langzeitstudien, die dazu gerade publiziert werden, zeigen, dass dies für die leichter erkrankten Patienten zutrifft, aber nicht zwangsläufig für die besonders schwer Erkrankten. Denen macht die Pandemie offenbar weniger aus, als man denken würde.

Woran liegt das?

Lieb: Schwer psychisch erkrankte Menschen leben oft stark zurückgezogen, und da können die aktuellen Kontaktverbote und sonstigen Einschränkungen im Leben eher entlastend wirken und Druck wegnehmen.

Stress ist ja relativ, was der eine als stressig empfindet, ist für den anderen normal. Warum ist das so?

Lieb: Früher wurde angenommen, dass Widerstandsfähigkeit, Stressresilienz den Menschen in die Wiege gelegt ist. Tatsächlich hängt dies aber weniger von der genetischen Ausstattung ab als von verschiedenen Faktoren und Verhaltensweisen, die Menschen mitbringen und die sich während ihres Lebens auch unterschiedlich ausprägen. Das heißt, ein gutes Maß an Resilienz lässt sich lernen.

Was sind das für Faktoren und wie lassen die sich erlernen?

Lieb: Grundsätzlich ist resilientes Verhalten, also die Fähigkeit, unter Stress beziehungsweise in einer schweren Lebenssituation psychisch stabil zu bleiben oder nach Ausnahmesituationen relativ schnell wieder in den Normalzustand zurückzukehren, die Regel. Wem das schwerfällt, kann das trainieren. Unsere Studien zur Corona-Situation zeigen, dass diejenigen allgemein gut mit der Situation zurechtkommen, denen es gelingt, ihre sozialen Kontakte trotz des Lockdowns aufrechtzuerhalten, die Alltagsroutinen beibehalten, die gleichmäßig aufstehen, für Bewegung und Schlaf sorgen. Ein anderer Faktor ist, sich nicht von negativen Emotionen hinreißen zu lassen und nur zu sehen, wie schlimm und schrecklich alles ist, sondern zu erkennen, dass es auch positive Aspekte gibt. an kann die Zeit nutzen, um innezuhalten, zur Ruhe zu kommen, über die Prioritäten in seinem Leben nachzudenken.

Ganz so einfach klingt das aber nicht…

Lieb: Es gibt viele Hilfsangebote, auch von unserem Leibniz-Institut, wo wir ein Online-Angebot zur Stärkung der Stressresilienz in Zeiten von Corona frei zugänglich auf unsere Internetseite gestellt haben. Grundsätzlich kann ich nur allen Mut machen, Neues auszuprobieren, kognitiv flexibel zu sein und die Corona-Pandemie ein Stück weit auch als Chance zu sehen – auch wenn sie belastend ist.

Hängt Resilienz auch vom Alter ab? Sind alte Menschen widerstandsfähiger?

Lieb: Das ist eine interessante Frage, weil wir uns zunächst einmal besonders um die Alten Sorgen machen. Wir haben aber in unseren Studien gesehen, dass alte Menschen häufiger weniger belastet waren als die jungen. Auch weil sie zurückgeschaut und gesagt haben, das ist ja nicht die erste Krise, die wir in unserem Leben hatten. Vielleicht haben sie sich auch erinnert, wie sie mit früheren Krisen umgegangen sind. Interessanterweise hat das dazu geführt, dass zu Beginn der Pandemie gerade die Alten weniger bereit waren, Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen, etwa einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, einfach weil sie sorgloser waren.

Spielt die Evolution auch eine Rolle, unsere Erfahrungen der letzten Jahrhunderte?

Lieb: Auf jeden Fall. Unser Gehirn ist über die lange Menschheitsgeschichte trainiert worden, mit Krisen umzugehen. Jeder kennt das Beispiel einer akuten Schockreaktion, in der das Gehirn kurzfristig wie abgeschaltet ist. Dieser Zustand hilft uns, das Ganze erst einmal überhaupt zu ertragen. Bei der längerfristigen Bewältigung einer Lebenskrise sollte auch nicht sofort therapeutisch interveniert werden - erst sollte Ruhe und Zeit gegeben werden, dass sich unsere Selbstheilungskräfte entfalten können. Wenn zu früh interveniert und starke Gefühle reaktiviert werden, können psychische Folgeerkrankungen sogar noch häufiger sein. Diese Selbstheilungsprozesse sind ein schönes Beispiel dafür, dass wir automatisch die Fähigkeit haben, mit schwierigen Situationen gut umgehen zu können.

Was ist mit den Jungen, die noch nicht so viel Lebenserfahrung haben?

Lieb: Aus Studien wissen wir, dass Erwachsene, die als Kind nie Belastungen ausgesetzt waren, später eher Schwierigkeiten haben, Krisen zu bewältigen. Insofern werden die Kinder und Jugendlichen zwar unter den Umständen leiden, aber wenn die Corona-Pandemie vorbei ist, haben sie möglicherweise etwas fürs Leben gelernt und können sich in späteren Krisen auf das zurückbesinnen, was ihnen jetzt geholfen hat.

Im besten Fall gehen wir also gestärkt aus der Krise hervor?

Lieb: Den Resilienzblick zu haben, heißt ja, nicht nur auf das Negative zu schauen, sondern auch auf das, was positiv daraus hervorgeht. Wir haben gerade einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft gestellt, um diese unerwarteten möglicherweise positiven Effekte auf die Gesellschaft zu untersuchen. Werden wir nach der Pandemie sozialer sein? Werden wir mehr auf unsere Mitbürger achten? Uns klimafreundlicher verhalten? Ich bin sehr gespannt, ob wir so genannte positive „Spill-over-Effekte“ der Krise finden werden.

Das Wort Resilienz dürfte bis zur Corona-Pandemie nur wenigen geläufig gewesen sein. Verhilft die Krise Ihrer Forschung zu neuer Bedeutung?

Lieb: Die Corona-Krise hat eines gezeigt, nämlich dass unsere Gesellschaft, und das schließt alles mit ein, auch die Wirtschaft und Demokratie, verletzbar sind. Es ist deshalb ein lohnendes Unterfangen, Deutschland und Europa, unsere Gesellschaften und jeden Einzelnen resilienter zu machen. Außerdem freut man sich als Wissenschaftler natürlich, wenn das eigene Thema eine Bedeutung hat. Aber ich denke, es gibt ganz viele Themen, die wichtig sind oder noch wichtiger sind. Wir wollen da nicht zu übermütig sein.

