Rhein-Neckar-Kreis meldet 218 Neuinfektionen und einen Toten

Rhein-Neckar/Heidelberg.Mit 218 Neuinfektionen hat der Rhein-Neckar-Kreis am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 220,5 erreicht. Außerdem meldete das zuständige Amt einen weiteren Todesfall: eine männliche Person zwischen 70 und 80 Jahren ist im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Aus Rücksicht auf den Verstorbenen und seine Angehörigen werden keine weiteren Informationen zur Person oder den Umständen veröffentlicht.

Im Landkreis sind aktuell 8658 Fälle bekannt, wovon 7148 als genesen gelten. Insgesamt sind 153 Personen gestorben.

In Heidelberg wurden am Dienstag 50 Neuinfektionen registriert – also mehr als doppelt so viele wie an den vergangenen Tagen pro Tag gemeldet wurden. Die Inzidenz steigt demnach auf 131,9 an. Genesen sind 2131 Personen. Gestorben sind im Stadtgebiet Heidelberg 23 Personen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.12.2020