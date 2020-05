Rheinland-Pfalz verkündet weitere Lockerungen

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer. © dpa

Mainz.Die Menschen in Rheinland-Pfalz können bald wieder Theater, Konzerthäuser und Kleinkunstbühnen besuchen. Sie dürfen ab dem 27. Mai unter Auflagen öffnen, wie Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz ankündigte. Weitere Lockerungen in der Corona-Krise verkündete die Regierungschefin unter anderem für den Freizeitsport. Bei all dem gelten aber Auflagen, Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen.

Vom 27. Mai an ist den Angaben zufolge auch Sport drinnen wieder möglich, also in Fitnessstudios, Hallen oder Tanzschulen. Zuvor waren in zwei Schritten zunächst Individualsportarten im Freien und zuletzt dann in der sechsten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes auch Mannschaftssportarten im Freien freigegeben worden, wobei es keine Wettkämpfe oder wettkampfähnliche Situationen geben darf.

Nachdem seit (dem heutigen) Mittwoch Kneipen und Restaurants unter strengen Vorgaben wieder öffnen durften, bleiben Discos weiterhin dicht, wie Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) sagte. Messen seien ab dem 10. Juni wieder möglich.

Dreyer sprach von einem "Vier-Phasen-Modell", das nun greife. Es gebe stets zuerst Lockerungen draußen, dann drinnen. So könnten Freibäder zum 27. Mai öffnen, Hallenbäder am 10. Juni. Flohmärkte draußen seien ab 27. Mai möglich, die im Inneren erst ab dem 10. Juni.

Die Landesregierung hatte nach dem Mitte März verhängten umfassenden Lockdown in den vergangenen Wochen nach und nach wieder mehr öffentliches Leben erlaubt. Ein Meilenstein war beispielsweise die Öffnung zahlreicher Läden ab dem 20. April gewesen. Dreyer betonte stets, dass beim weiteren Vorgehen die Infektionszahlen im Auge behalten werden müssen. Diese waren im Land zuletzt zurückgegangen.