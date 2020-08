RNV hofft auf Umdenken bei Maskenverweigerern

Fahrgäste mit Masken steigen am Paradeplatz in eine Bahn. © C. Blüthner

Rhein-Neckar.Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) reagiert mit einem Appell auf die Kritik, sie gehe gegen Mund-Nasenschutz-Verweigerer nicht hart genug vor. „Es kann nur funktionieren, wenn alle Fahrgäste vernünftig sind. Deshalb können wir nur an die Rücksichtnahme der Menschen appellieren“, sagt Sprecher Moritz Feier. „Letzten Endes sind wir ein Verkehrsunternehmen und keine Ordnungsbehörde.“

Die RNV habe zwar die Möglichkeit, Personen aus den Fahrzeugen zu verweisen und habe diese auch schon mehrfach genutzt. „Doch wenn wir eine Bahn stehen lassen, um auf Sicherheitspersonal oder Polizei zu warten, dann ist das immer auch eine Frage der Verhältnismäßigkeit“, so Feier. Eine Verspätung wirke sich nicht nur auf das betroffene Fahrzeug aus, sondern auch auf zahlreiche Anschlüsse und somit hunderte Kunden.

Was die Aufklärungsarbeit betrifft, sieht die RNV inzwischen alle Mittel ausgeschöpft. „Wir haben in den vergangenen Monaten keinen Aufwand gescheut, die Öffentlichkeit zu informieren. Gegen Egoismus kann aber kein Wort, kein Bild allein ankommen – das sehen wir hier wieder einmal sehr deutlich, leider“, schreibt die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Susann Becker, an diese Redaktion.

Die Kritik an der RNV wegen mangelnder Disziplin der Fahrgäste war zuletzt lauter geworden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020