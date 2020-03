Samstag, Sonne, Corona: Die meisten bleiben brav daheim

Mannheim/Stuttgart.Trotz Wochenendes und schönstem Sonnenschein sind die Menschen im Südwesten brav und halten sich an die wegen der Coronakrise geltenden Ausgangsbeschränkungen. So blieb es auch im Beritt des Polizeipräsidiums Mannheim ruhig: "Die Menschen verhalten sich gemäß der Regeln", sagte ein Sprecher. Bereits am Freitag bei ebenfalls schönem Wetter sei das sehr deutlich zu sehen gewesen. Ob es dennoch einzelne Verstöße gegeben habe, werde man erst am Sonntag wissen. Man habe wegen des Wochenendes nicht mehr Beamte im Einsatz als ohnehin schon: Wegen Ausgangsbeschränkungen kontrolliert die Polizei vielerorts im Südwesten mit mehr Personal als sonst.

Die ruhige Lage ist für die Mannheimer Polizei natürlich kein Grund dafür, nicht weiter zu kontrollieren. So sind die Beamten am Wochenende mit Reiterstaffeln in der Region unterwegs, wie die Behörde auf Facebook ankündigte. „Ja, wir wissen es ist hart bei dem Wetter, sich nicht mit Freunden zu treffen, die Picknickdecke oder den Grill auszupacken oder ne Runde zu kicken...“, heißt es in dem Post. Es wird trotzdem darum gebeten, sich an die Allgemeinverfügung zu halten. Insbesondere seien die Beamten an den Ufern von Rhein und Neckar in Mannheim, Heidelberg und Ladenburg unterwegs. Dabei wünschen sich die Polizisten möglichst eins: „Wär' schön, wenn unsere Kollegen #lonesomerider blieben oder ihnen nur #lonesomewanderer begegnen.“

In einem weiteren Post gab das Präsidium Tipps, wie sich das Wochenende bei bestem Wetter trotz der Corona-Krise verbringen lässt. „‘Stammtisch‘ mit den Nachbarn im Hinterhof über Balkon? Einsame Fotospaziergänge, weil man jetzt endlich mal all die schönen Fleckchen der Region fotografieren kann, ohne dass jemand durchs Bild rennt? Party mit den Freunden via Skype o.ä.? Online Konzerte im Internet von daheim schauen und endlich mal abtanzen und mitsingen, ohne dass jemand komisch schaut?“

Ruhe auch in anderen Landesteilen

"Bisher haben wir den Eindruck, dass alle sehr diszipliniert sind", sagte am Samstag ein Sprecher der Polizei Stuttgart. In der Landeshauptstadt fuhren Beamte unter anderem im Schlosspark Streife. Deutlich weniger Menschen als sonst waren unterwegs - und wenn, dann wie vorgeschrieben höchstens zu zweit. "Wir zeigen hohe Präsenz und behalten das auch bei", hieß von der Polizei weiter.

Auch in Karlsruhe werde die Einhaltung der Beschränkungen mit allen verfügbaren Kräften kontrolliert, sagte ein Polizeisprecher. Das gelte unabhängig vom Wetter. Ein genaueres Bild der Lage vom Samstag und ob es wegen des Sonnenscheins mehr Verstöße gab, werde erst am Sonntag feststehen. In Pforzheim berichtete die Polizei: "Keine besonderen Vorkommnisse." Auch in Freiburg machten die Menschen am Samstag nach ersten Einschätzungen wenig bis keinen Ärger, wie ein Sprecher sagte.

Die Polizei in Ulm holte sich für das Wochenende Unterstützung und wollte verstärkt kontrollieren. Verstöße war zunächst nicht bekannt.

Ausgangsbeschränkungen: Verstöße können teuer werden

Das sonnige Wetter ist verlockend - wer aber gegen die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie verstößt, könnte mit saftigen Bußgeldern belegt werden. Im ganzen Land dürfen nur noch zwei Menschen zusammen draußen unterwegs sein. Ausnahmen gibt es nur für Familien.

Wie hoch die Bußgelder tatsächlich sind, ist noch nicht landesweit geregelt. Die Kommunen legen sie derzeit fest. Das Gesundheitsministerium hat zwar schon einen einheitlichen Bußgeldkatalog in der Tasche. Weil aber der Bund in der vergangenen Woche das Infektionsschutzgesetz überarbeitete, halte man den Katalog noch zurück, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Der Bußgeldkatalog in Baden-Württemberg soll sich an dem von Nordrhein-Westfalen orientieren, der schon am vergangenen Montag an die dortigen Behörden verschickt wurde. Zusammenkünfte von mehr als zwei Personen in der Öffentlichkeit, die nicht direkt verwandt sind, kosten dort pro Kopf 200 Euro. Verbotenes Picknicken kostet 250 Euro, die Organisation von Sportveranstaltungen 1000 Euro.

Zusätzliche Bußgelder seien möglich gegen Unternehmen, die von Verstößen profitieren. Teuer werden dort auch Hygieneverstöße oder Verstöße gegen das Besuchsverbot etwa in Altenheimen.