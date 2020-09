SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest von Roche auf dem Markt

Mannheim.Der vom Pharmaunternehmen Roche hergestellte SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest ist nun in Deutschland erhältlich. Das gab der Konzern am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt. Der Test wird eingesetzt bei der initialen Untersuchung von asymptomatischen Patienten und zur Diagnose bei Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion. Ein Ergebnis des Tests soll bereits nach 15 Minuten vorliegen. Die Durchführung erfolgt durch medizinisches Fachpersonal. Dabei wird beim Patienten ein Nasen-Rachen-Abstrich entnommen.

Durch den Test verspricht sich der Hersteller, handlungsrelevante Entscheidungen sicher treffen zu können und nicht-infizierte sowie infizierte Personen unmittelbar zu erkennen. Ein besseres Patientenmanagement sowie eine effektivere Nutzung der Ressourcen des Gesundheitswesens sollen damit ermöglicht werden.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020