Sechs weitere Verstorbene in Zusammenhang mit Corona-Infektion - 153 neue Fälle

Rhein-Neckar/Heidelberg.Im Rhein-Neckar Kreis sind am Samstag drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt worden. In Stadtgebiet Heidelberg verstarben ebenfalls drei Personen. Insgesamt wurden 15571 Fälle gemeldet - 153 mehr als am Vortag.

Bei den Verstorbenen im Rhein-Neckar-Kreis handelt es sich nach Angaben des Landratsamts um zwei Männer im Alter zwischen 60 und 70 sowie zwischen 80 und 90 Jahren. Auch eine Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren verstarb.

Damit sind im Kreis seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 243 Menschen im Kreis verstorben. Zudem wurden dem Gesundheitsamt am Mittwoch 108 Neuinfektionen im Rhein-Neckar-Kreis gemeldet, damit stieg die Zahl der Gesamtfälle auf 12 329 - 108 mehr als am Vortag.

Im Stadtgebiet Heidelberg wurden ebenfalls drei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. Dabei handelt es sich um zwei Männer im Alter zwischen 60 und 70 Jahren sowie zwischen 80 und 90 Jahren. Ebenfalls verstarb eine über 90 Jahre alte Frau. Insgesamt kamen damit im Heidelberger Stadtgebiet 42 Personen infolge einer Infektion mit dem Coronavirus ums Leben. Die Gesamtzahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen stieg um 45 auf 3242 seit Ausbruch der Pandemie.

Die 7-Tage-Inzidenz (Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) im Rhein-Neckar-Kreis liegt nun bei 133,3. In Heidelberg liegt die 7-Tage-Inzidenz nun bei 128,2 - insgesamt bei 132,5.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.01.2021